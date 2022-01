NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ExxonMobil von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 90 US-Dollar angehoben. Er sei während der Pandemie vor allem wegen der Position des Ölkonzerns im Investitionszyklus vorsichtig gewesen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine positive Sicht auf den gesamten Sektor sei nun der Grund für die Hochstufung, denn der Rückenwind für die Branche dürfte 2022 stärker sein als die unternehmensspezifischen Probleme./ck/ajx