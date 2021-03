ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ExxonMobil von 59 auf 62 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Grund der Kurszielanhebung für die Aktien globaler Ölproduzenten seien die gestiegenen Schätzungen für die kurzfristige Ölpreisentwicklung, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Seine längerfristigen Schätzungen für die Ölpreise habe er indes unverändert beibehalten. Die Exxon-Aktie habe sich seit Jahresbeginn mit am besten entwickelt./ck/mis