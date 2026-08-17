Trader 2026

Beim Online-Börsenspiel Trader 2026 von Société Générale

»Mit Training zum Erfolg« - so lautet das Motto des diesjährigen Börsenspiels Trader. Denn Erfolg an der Börse ist wie ein Triathlon: Wer sein Ziel erreichen will, braucht die richtige Strategie, Durchhaltevermögen und Disziplin. Jede Entscheidung ist Teil einer langfristigen Taktik, die Schritt für Schritt zum Erfolg führt. Deshalb können beim Trader Börsenneulinge ohne finanzielles Risiko und auf spielerische Weise ihre Handelsstrategie testen. Aber auch erfahrene Anleger haben die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich mit anderen zu messen. Denn an der Börse gilt wie im Triathlon: Wer fokussiert bleibt und die richtige Strategie verfolgt, hat die besten Chancen, die Ziellinie als Sieger zu überqueren.

Bereits zum 24. Mal in Folge findet das Börsenspiel statt. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr mit mehr als 30.000 Teilnehmern freut sich Société Générale gemeinsam mit BÖRSE ONLINE, Börse Stuttgart, flatex, ntv, onvista sowie Range Rover auf den Trader 2026. Mit einem fiktiven Depot und unter realen Handelsbedingungen sucht das Société Générale-Zertifikateteam acht Wochen lang den Trader 2026.

Der Zeitplan Anmeldung: seit dem 3. August 2026 Depotfreischaltung und Spielbeginn: 7. September 2026 ab 8.00 Uhr Letzter Spieltag: 30. Oktober 2026

Jetzt anmelden unter www.trader-boersenspiel.de - mitmachen lohnt sich in jedem Fall: Auch ohne einen der attraktiven Preise können Sie beim achtwöchigen Börsenspiel viel Erfahrung und Börsenwissen dazugewinnen!

Der Spielablauf

Jeder Spieler startet mit einem fiktiven Depotwert in Höhe von 100.000 Euro. Ziel ist es, mit dem Handel von Aktien, Optionsscheinen und Zertifikaten am Ende des Spiels den höchsten Depotwert zu erreichen.

Damit der Wettkampf den Charakter eines Spiels behält, stehen jedem Spieler zwei Depots zur Verfügung. So können parallel zwei unterschiedliche Strategien ausprobiert werden. Falls sich das Spiel nicht nach den persönlichen Vorstellungen entwickelt, kann jedes Depot einmal pro Woche auf den Startwert von 100.000 Euro zurückgesetzt werden. Insgesamt dauert das Börsenspiel acht Wochen. Mitspieler haben beim Trader 2026 nicht nur die Möglichkeit, auf positive Kursentwicklungen zu setzen, denn es stehen nicht nur Aktien zur Verfügung, sondern auch Optionsscheine und Zertifikate, mit denen Anleger auch von fallenden Aktienkursen profitieren können.

Die Preise

Wer am Ende der acht Spielwochen die Nase vorn hat, gewinnt den Luxus-SUV aus dem Hause Range Rover: einen Range Rover Evoque. Mit dem Plug-in-Hybrid erleben Sie umweltfreundlichen Luxus und modernste Technologie.

Aber nicht nur der Gesamtsieger darf sich freuen. Neben dem Hauptpreis winken den erfolgreichsten Spielern achtmal 2.222 Euro. Die gewinnen diejenigen Trader, die jeweils innerhalb einer Woche die beste Performance unter allen Teilnehmern erreichen.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Preis für die beste Tagesperformance. Vergleichbar mit der schnellsten Rennrunde im Motorsport erhält der Spieler, der während der achtwöchigen Spielphase die höchste prozentuale Wertentwicklung innerhalb eines Tages erzielt, einen Samsung OLED 4k Smart-TV 77 Zoll.

Die Chance für alle: Selbst wenn Sie nicht auf den vorderen Plätzen liegen - mitspielen lohnt sich bis zum Ende des Spiels. So werden unter allen aktiven Spielern insgesamt acht Apple iPhones 17 verlost.

Preis für die beste Tagesperformance Bis zum letzten Spieltag mitspielen lohnt sich auch in diesem Jahr besonders. Denn beim Trader 2026 erhält der Spieler, der es schafft, die beste Tagesperformance während der achtwöchigen Spielphase zu erzielen, als Preis einen Samsung QLED 4k Smart-TV 77 Zoll. Zeigen Sie Ihr Können und melden Sie sich jetzt an unter:

www.trader-boersenspiel.de Hauptpreis: Range Rover Evoque P270e AWD S mit 269 PS Der Range Rover Evoque überzeugt in vielerlei Hinsicht. Seine markante Linienführung, stilistische Details wie die herausfahrbaren Türgriffe in Kombination mit außergewöhnlichen Proportionen ergeben ein unverwechselbares Design. Unterstützt durch innovative Technologien, nahtlose Konnektivität sowie einen ruhigen Innenraum bietet er eine neue Dimension von Luxus. Mit seiner vielfältigen Auswahl an neuen Materialien, einschließlich feinstem Leder, bietet der Range Rover Evoque Ihnen alles, was zu Ihrem Lifestyle passt. Mit der gewohnten Range Rover-Kultiviertheit sorgt der Evoque für mehr Komfort, Annehmlichkeit und persönliches Wohlbefinden. Kraftstoff- und Stromverbrauch sowie CO2-Emissionen nach WLTP (jeweils max. kombiniert): 1,3 l/100 km; 207,7 Wh/km; 29 g/km. Wochengewinn: JE 2.222 EURO Geld macht glücklich - wenn Sie es richtig ausgeben. Mit dem Wochengewinn in Höhe von 2.222 Euro können Sie sich Ihre Wünsche erfüllen. Sonderpreise: ACHT APPLE IPHONES 17 Das iPhone 17 bietet mit dem neuen A19-Chip mehr Leistung und eine noch bessere Energieeffizienz. Es unterstützt Apple Intelligence für KI-Funktionen direkt auf dem Gerät. Neu sind das 6,3-Zoll-Display mit ProMotion bis 120 Hz, eine aufgewertete 48-MP-Dual-Kamera, Wi-Fi 7 sowie eine verbesserte Frontkamera für hochwertigere Fotos und Videos - alles in einem robusten, modernen Design.

Die Spielregeln

Wie bei jedem Spiel gibt es auch beim Trader 2026 Regeln, an die sich alle Teilnehmer halten müssen. Klare Vereinbarungen und verbindliche Spielregeln dienen der Orientierung und sorgen für eine faire Spielbasis. Und wenn sich alle Mitspieler daran halten, ist keiner im Vor- oder Nachteil. Im folgenden stellen wir Ihnen die wichtigsten Regeln kurz vor:

Spielstart

Als Spieler starten Sie unmittelbar nach einer erfolgreichen Anmeldung mit 100.000 Euro Spielgeld pro Depot und zwei leeren Spieldepots. Pro Teilnehmer sind somit zwei Depots erlaubt. Ab der ersten Anmeldung werden alle Transaktionen gewertet. Ihr aktueller Rang wird jeweils am folgenden Tag angezeigt, da die Depots über Nacht ausgewertet werden.

Falls sich das Spiel nicht nach Ihren Vorstellungen entwickelt, können Sie pro Woche in den Einstellungen den Spielstand Ihrer beiden Depots einmal löschen und mit dem Startwert von 100.000 Euro neu starten. Dabei werden alle bisherigen Spieldaten gelöscht und Sie werden (für das gelöschte Depot) wie ein neuer Spieler behandelt.

Anmeldung

Bei der Neuanmeldung zum Börsenspiel geben Sie einen frei wählbaren Benutzernamen und ein Passwort ein. Société Générale behält sich vor, Benutzernamen nicht zu akzeptieren bzw. zu löschen. Dies gilt beispielsweise für Benutzernamen, die beleidigend erscheinen oder eine rassistische Gesinnung zum Ausdruck bringen.

Mit dem Benutzernamen können Sie sich später in das Spiel einloggen. Bitte beachten Sie, dass pro Spieler nur ein Benutzername erlaubt ist. Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre.

Handelbare Werte



Aktien: Das Börsenspiel erlaubt das Handeln aller am Börsenplatz Stuttgart gelisteten Aktien mit einem Kurs zum Kaufzeitpunkt von mindestens 1,00 Euro.

Das Börsenspiel erlaubt das Handeln aller am Börsenplatz Stuttgart gelisteten Aktien mit einem Kurs zum Kaufzeitpunkt von mindestens 1,00 Euro. Derivate: Zusätzlich können alle Derivate, wie Anlage- und Hebelprodukte, gehandelt werden, die von Société Générale emittiert werden und an der Börse Stuttgart gelistet sind.

Zusätzlich können alle Derivate, wie Anlage- und Hebelprodukte, gehandelt werden, die von Société Générale emittiert werden und an der Börse Stuttgart gelistet sind. Neuemissionen können spätestens einen Tag nach Emission gehandelt werden.

Nicht handelbar sind alle Derivate, für die Stückzinsen berechnet werden, wie zum Beispiel Aktienanleihen.

Handel



20-Prozent-Regel und 20.000-Euro-Regel: Pro Wertpapier dürfen nur maximal 20 Prozent des Depotwerts ausgegeben werden. Es gilt zusätzlich eine Begrenzung für gehebelte Derivate: Sie beträgt ebenfalls 20 Prozent des Depotvolumens bzw. maximal 20.000 Euro. Die 20-Prozent-Regel und die 20.000-Euro-Regel beziehen sich immer auf den Kaufzeitpunkt. Zur Berechnung wird bei Derivaten der Briefkurs und bei Aktien der gehandelte Kurs des zu kaufenden Produkts zugrunde gelegt.

Pro Wertpapier dürfen nur maximal 20 Prozent des Depotwerts ausgegeben werden. Es gilt zusätzlich eine Begrenzung für gehebelte Derivate: Sie beträgt ebenfalls 20 Prozent des Depotvolumens bzw. maximal 20.000 Euro. Die 20-Prozent-Regel und die 20.000-Euro-Regel beziehen sich immer auf den Kaufzeitpunkt. Zur Berechnung wird bei Derivaten der Briefkurs und bei Aktien der gehandelte Kurs des zu kaufenden Produkts zugrunde gelegt. 20.000-Stück-Regel: Um möglichst realistische Bedingungen zu simulieren, gilt zusätzlich eine Begrenzung von 20.000 Stück für gehebelte Derivate. Sollte die Order, zum Beispiel aufgrund einer Limitierung, nicht direkt ausgeführt werden können und ist die Regelkonformität zum Zeitpunkt der Ausführung nicht mehr gegeben, so wird die Order entsprechend gekürzt.

Um möglichst realistische Bedingungen zu simulieren, gilt zusätzlich eine Begrenzung von 20.000 Stück für gehebelte Derivate. Sollte die Order, zum Beispiel aufgrund einer Limitierung, nicht direkt ausgeführt werden können und ist die Regelkonformität zum Zeitpunkt der Ausführung nicht mehr gegeben, so wird die Order entsprechend gekürzt. Anzahl der Kauforders pro Tag: Pro Spieltag können maximal 20 Kauforders für jedes Depot aufgegeben werden. Die Anzahl der Verkäufe ist unbegrenzt.

Pro Spieltag können maximal 20 Kauforders für jedes Depot aufgegeben werden. Die Anzahl der Verkäufe ist unbegrenzt. Haltefrist: Für jeden getätigten Kauf besteht eine Haltefrist von 5 Minuten. Erst nach Ablauf dieser Haltefrist kann die soeben gekaufte Position wieder verkauft werden. Verkauf-Orders, darunter auch Limitorders, können zwar direkt nach dem Kauf platziert werden, aktivieren sich aber erst nach 5 Minuten und werden auch erst dann zu aktuellen Kursen ausgeführt.

Für jeden getätigten Kauf besteht eine Haltefrist von 5 Minuten. Erst nach Ablauf dieser Haltefrist kann die soeben gekaufte Position wieder verkauft werden. Verkauf-Orders, darunter auch Limitorders, können zwar direkt nach dem Kauf platziert werden, aktivieren sich aber erst nach 5 Minuten und werden auch erst dann zu aktuellen Kursen ausgeführt. Orderabwicklung: Für die Ausführung der Orders werden Echtzeit-Kursinformationen zugrunde gelegt. Für die Orderabwicklung der an der Börse Stuttgart notierten Aktien und Derivate wird eine unlimitierte Order sofort zur aktuellen Geld-/Brief-Notierung des Papiers ausgeführt.

Für die Ausführung der Orders werden Echtzeit-Kursinformationen zugrunde gelegt. Für die Orderabwicklung der an der Börse Stuttgart notierten Aktien und Derivate wird eine unlimitierte Order sofort zur aktuellen Geld-/Brief-Notierung des Papiers ausgeführt. Limitorders: Im Börsenspiel sind folgende Limitorders für den Handel mit Aktien und Derivaten vorgesehen: Unlimitierte Order (Kauf billigst/Verkauf bestens), Limitorder (Kauf/Verkauf), Stop-Loss-Order (Verkauf) und Stop-Loss-Limitorder (Verkauf).

Im Börsenspiel sind folgende Limitorders für den Handel mit Aktien und Derivaten vorgesehen: Unlimitierte Order (Kauf billigst/Verkauf bestens), Limitorder (Kauf/Verkauf), Stop-Loss-Order (Verkauf) und Stop-Loss-Limitorder (Verkauf). Handelszeiten: Ein Handel im Börsenspiel ist nur während der Börsenöffnungszeiten von 8.00 bis 22.00 Uhr möglich. Ein außerbörslicher Handel ist im Börsenspiel nicht möglich. Für die Orderausführung werden nur Kurse herangezogen, die während der Handelszeiten des jeweils aktuellen Tages entstehen.

Ein Handel im Börsenspiel ist nur während der Börsenöffnungszeiten von 8.00 bis 22.00 Uhr möglich. Ein außerbörslicher Handel ist im Börsenspiel nicht möglich. Für die Orderausführung werden nur Kurse herangezogen, die während der Handelszeiten des jeweils aktuellen Tages entstehen. Ordergültigkeit: Im Börsenspiel aufgegebene Orders sind entweder als »tagesgültige Order« oder mit Gültigkeit von sieben Tagen aufzugeben. Tagesgültige Orders werden über Nacht gelöscht. Siebentägige Orders verfallen entsprechend sieben Kalendertage nach Aufgabe.

Im Börsenspiel aufgegebene Orders sind entweder als »tagesgültige Order« oder mit Gültigkeit von sieben Tagen aufzugeben. Tagesgültige Orders werden über Nacht gelöscht. Siebentägige Orders verfallen entsprechend sieben Kalendertage nach Aufgabe. Orderlöschung: Im Orderbuch werden alle noch nicht ausgeführten Aufträge angezeigt. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge für Derivate können erst nach der ersten Orderüberprüfung gestrichen werden.

Im Orderbuch werden alle noch nicht ausgeführten Aufträge angezeigt. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge für Derivate können erst nach der ersten Orderüberprüfung gestrichen werden. Unregelmäßigkeiten bei der Orderausführung: Sofern es zu Unregelmäßigkeiten bei der Orderausführung kommt oder gekommen ist, behält sich die Spielleitung vor, im Nachhinein Orderausführungen zu korrigieren oder zu streichen.

Transaktionskosten

Bei der Berechnung der Transaktionskosten im Spiel wird vereinfachend eine Pauschalgebühr zugrunde gelegt:



Aktien: Für Aktienorders wird vereinfachend ein Standardtarif von 10,00 Euro pro Ausführung zugrunde gelegt

Für Aktienorders wird vereinfachend ein Standardtarif von 10,00 Euro pro Ausführung zugrunde gelegt Derivate: Für Derivate wird eine Pauschalgebühr von 3,90 Euro pro Ausführung zugrunde gelegt.

Depot



Depotbewertung: Bei der Ermittlung des jeweiligen Wochensiegers wird jedes Wertpapier sowohl bei der Errechnung des anfänglichen als auch des finalen Depotwerts mit mindestens 0,001 Euro angesetzt. Ist kein letzter Geldkurs verfügbar, wird zur Bewertung der letzte gehandelte Kurs herangezogen.

Bei der Ermittlung des jeweiligen Wochensiegers wird jedes Wertpapier sowohl bei der Errechnung des anfänglichen als auch des finalen Depotwerts mit mindestens 0,001 Euro angesetzt. Ist kein letzter Geldkurs verfügbar, wird zur Bewertung der letzte gehandelte Kurs herangezogen. Kapitalmaßnahmen: Kapitalmaßnahmen werden grundsätzlich berücksichtigt, jedoch kann es vereinzelt zu einer verspäteten Berücksichtigung im Spieldepot kommen, da Kapitalmaßnahmen manuell in das Spiel eingepflegt werden. Je nach Art der Kapitalmaßnahme behält sich das Trader 2026-Team vor, einen Barausgleich durchzuführen.

Kapitalmaßnahmen werden grundsätzlich berücksichtigt, jedoch kann es vereinzelt zu einer verspäteten Berücksichtigung im Spieldepot kommen, da Kapitalmaßnahmen manuell in das Spiel eingepflegt werden. Je nach Art der Kapitalmaßnahme behält sich das Trader 2026-Team vor, einen Barausgleich durchzuführen. Fälligkeiten und Knock-Outs: Fällige und ausgeknockte Produkte werden innerhalb von zwei Bankarbeitstagen ausgebucht und der Gegenwert wird dem Barbestand des Depots gutgeschrieben.

Messen Sie sich in Ihrer eigenen Spielgruppe!

Jeder Spielteilnehmer hat die Möglichkeit, eine Spielgruppe einzurichten. Hierzu können bis zu 20 Teilnehmer eingeladen werden. Für jede Spielgruppe wird eine separate Rangliste geführt, sodass die Teilnehmer des Trader 2026 nicht nur in der Gesamtrangliste geführt werden, sondern zusätzlich in einer Rangliste der beigetretenen Spielgruppe. Neu in diesem Jahr: Die Spielgruppe mit mindestens fünf Teilnehmern und der besten prozentualen Performance über die gesamte Spielzeit gewinnt 5.000 Euro. Worauf warten Sie noch? Gründen Sie Ihre eigene Gruppe, laden Sie Ihre Freunde, Kollegen oder Ihren Sportverein ein und zeigen Sie, dass Sie der beste Trader sind! Entdecken Sie auch die Spielgruppen von Börse Online, GEX-Trading, finanzen.net, getquin, Goldesel, Heiko Thieme Club, IK Invest, onvista, René will Rendite, Stock3 und Techaktien, bei denen es zusätzlich attraktive Gewinne gibt, wie zum Beispiel iPads, ein iPhone oder eine Reise nach New York. Hier erfahren Sie mehr: www.trader-boersenspiel.de/web/spielgruppen

Auswertung

Die Ranglisten werden über Nacht ausgewertet und aktualisiert. Sie werden anhand der absoluten Entwicklung der Gesamtwerte der Depots ermittelt. Hierzu zählen die aktuellen Werte der einzelnen Positionen im Depot sowie der Barbestand. Gewinne müssen nicht durch Verkäufe realisiert werden, um in der Rangliste Berücksichtigung zu finden. Maßgeblich für einen Wochensieg ist nicht der absolute Wertzuwachs in der vergangenen Spielwoche, sondern die prozentuale Wochenperformance. Die Wochengewinner werden anhand der Rangliste bestimmt, die in der Nacht von Sonntag auf Montag ermittelt wird. Diese automatisch generierte Rangliste wird einer Endprüfung unterzogen, sodass der offizielle Gewinner später bekannt gegeben werden kann. Am Montag beginnt jeweils eine neue Spielwoche. Die Gewinner der vergangenen Woche haben die gleichen Chancen wie alle anderen auch. Obwohl sie (absolut gesehen) mehr Mittel im Depot haben, müssen sie sich für das neue Wochenspiel genauso anstrengen wie alle anderen auch, um wieder zu den Siegern zu gehören. Gesamtsieger wird der Spieler, dessen Depot am Ende des Spiels den absolut größten Wert aufweist. Jeder Spieler hat zwei Ränge, die im jeweiligen Depot angezeigt werden. Dies sind zum einen der Wochenrang und zum anderen der Gesamtrang. In der Rangliste werden beide Depots des Spielers berücksichtigt.

Zusätzlich wird am Ende des Spiels der Teilnehmer mit der besten Tagesperformance ausgezeichnet. Die Tagesperformance wird anhand der prozentualen Wertentwicklung des Depots zwischen dem Endstand des Vortags des jeweiligen Bewertungstags und dem Endstand des Bewertungstags ermittelt. Maßgeblich ist die beste Tagesperformance während der gesamten Spieldauer von acht Wochen.

Missbrauch

Teilnehmer, die durch manipulatives Verhalten gegen diese Spielregeln verstoßen, sich unerlaubter Hilfsmittel (zum Beispiel automatisierte Handelssysteme) bedienen oder sich durch anderweitige Manipulation Vorteile verschaffen, können von der weiteren Teilnahme am Trader 2026 ohne vorherige Anhörung oder Rücksprache ausgeschlossen werden. Dasselbe gilt, sofern ein begründeter Verdacht für das Vorliegen einer der vorgenannten Handlungen besteht. Hat der Teilnehmer aufgrund eines manipulativen Verhaltens einen Wochen oder Hauptgewinn erzielt, besteht keine Gewinnberechtigung des Spielers. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Ein manipulatives Verhalten liegt insbesondere dann vor, wenn ein Teilnehmer eine Vielzahl von Handelstransaktionen tätigt, die darauf ausgerichtet sind, das Depotvolumen zu verringern, um den prozentualen Anteil einer Einzelposition am Depotvolumen über die im vorgenannten Abschnitt »Handel« dargestellte 20-Prozent-Regel hinaus zu steigern. Hinweise, dass ein Teilnehmer mit mehreren Benutzernamen am Trader 2026 teilnimmt, führen zum sofortigen Spielausschluss. Sollte ein Teilnehmer vom Börsenspiel ausgeschlossen werden, verliert der Teilnehmer seinen Anspruch auf die Aushändigung des Gewinns.

Gewinnberechtigung

Um gewinnberechtigt zu sein, muss der Spielteilnehmer vor der Aufgabe der ersten Order seinen vollständigen Namen sowie seine Anschrift im Profil vervollständigen. Sollte vor der ersten Orderaufgabe das Profil eines Spielers nicht vollständig ausgefüllt sein, wird dem Teilnehmer ein separater Hinweis vor der ersten Orderaufgabe eingeblendet. Auf dieser Hinweisseite kann der Spielteilnehmer auch entscheiden, dass er ohne die Angabe seiner Adressdaten spielen möchte, und verzichtet für diesen Fall explizit auf die Gewinnberechtigung. Diese Entscheidung ist bindend und kann im Nachhinein nicht widerrufen werden.

Die vollständigen und für die Teilnahme maßgeblichen Spielregeln und Teilnahmebedingungen stehen im Internet unter www.trader-boersenspiel.de zur Verfügung.

Das Börsenspiel immer dabei: mit der Trader-App Zusätzlich zur mobil optimierten Spieloberfläche gibt es eine kostenlose App, mit der Sie alle Funktionen des Börsenspiels nutzen können. Geben Sie Ihre Orders bequem von unterwegs aus ein oder checken Sie die Rangliste. Mit der Trader 2026App haben Sie das Börsenspiel immer dabei. Jetzt runterladen im AppStore oder GooglePlayStore. Das Société Générale-Zertifikateteam wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg und Spaß beim Trader 2026!

Bildquellen: Societe General