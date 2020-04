ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ExxonMobil von 48 auf 37 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst William Featherston kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ölpreiserwartungen für 2020 und 2021 wegen eines größer als erwarteten Nachfragerückgangs im Zuge der Corona-Krise. Der Kampf gegen den Virus mit den globalen weitreichenden Maßnahmen drücke deutlich auf den Ölbedarf./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 13:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.