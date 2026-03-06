Versorgung im Blick

Die Eskalation im Nahen Osten und die faktische Schließung der Straße von Hormuz haben die Ölpreise kräftig angetrieben. Auch Ölaktien reagieren auf die aktuellen Entwicklungen.

• Spannungen im Nahen Osten treiben Ölpreise

• Energieaktien reagieren mit Kursgewinnen

• Markt fürchtet Störungen wichtiger Lieferwege



Wer­bung Wer­bung

Während die Rohölnotierungen zeitweise um fast 30 Prozent zulegten, reagieren die Aktien der großen Ölkonzerne im frühen Handel mit Kurssprüngen. Zuletzt kamen die Ölpreise aber wieder etwas zurück, was die Kursaufschläge bei den Branchenvertretern abbröckeln lässt.

Die Aktie des britischen Ölriesen BP legte in London zuletzt 0,88 Prozent auf 5,03 GBP zu, Titel von Shell liegen daneben mit 1,26 Prozent bei 31,73 GBP im Plus. Die Aktie von TotalEnergies verliert unterdessen in Frankreich 0,75 Prozent auf 67,49 Euro, während Exxon-Akten vorbörslich an der NYSE 0,63 Prozent auf 152,16 US-Dollar zulegen und Chevon 1,10 Prozent auf 192,02 US-Dollar gewinnen.

Ölpreis-Explosion und Versorgungsangst bleibt weiter im Fokus

Dennoch sorgt die Nachricht über die vollständige Abriegelung der Straße von Hormuz, durch die täglich etwa ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs transportiert wird, weiter für Verunsicherung am Markt. Marktbeobachter wie JPMorgan warnen, dass durch Produktionsstopps im Irak und Förderkürzungen in Kuwait sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten täglich über vier Millionen Barrel Rohöl vom Markt verschwinden könnten, da die Lagerkapazitäten vor Ort aufgrund der Blockade erschöpft sind.

Wer­bung Wer­bung

Ölriesen bleiben Profiteure

Da Investoren auf massiv steigende Cashflows durch die hohen Rohstoffpreise setzen, dürften Ölunternehmen weiter im Anlegerfokus stehen. Analysten weisen darauf hin, dass diese Unternehmen zwar von den Preissprüngen profitieren, die allgemeine Marktvolatilität und die Sorge vor einer globalen Stagflation jedoch auch hier die langfristige Planung erschweren.

Redaktion finanzen.net