Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

32,06 EUR +0,31 EUR +0,98 %
STU
29,19 CHF -0,80 CHF -2,66 %
BRX
Marktkap. 186,88 Mrd. EUR

KGV 11,92
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

UBS AG

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

08:06 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 2850 Pence auf "Neutral" belassen. Der Ölkonzern habe in einem ansonsten starken Gesamtjahr 2025 ein typischerweise schwaches Schlussquartal gehabt, schrieb Joshua Stone am Freitag im Resümee der Zahlen. Saisonale Effekte hätten auf dem Finanzmittelfluss gelastet./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
27,69 £		 Abst. Kursziel*:
2,91%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:06 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
05.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen DZ BANK
05.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
05.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
02.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

dpa-afx Ergebnisanstieg Shell-Aktie in Rot: Gesunkene Ölpreise vermiesen das Schlussquartal Shell-Aktie in Rot: Gesunkene Ölpreise vermiesen das Schlussquartal
finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Ausblick: Shell verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 3200 Pence
finanzen.net Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones Aktien von Shell und Exxon stabil: Verkauf von Nordsee-Assets an Viaro Energy gestoppt
Business Times Shell keeps buybacks steady as profit falls, misses expectations
Financial Times Shell chief pushes for more cost cuts as it keeps rewarding investors
Financial Times Shell chief pushes for more cost cuts as it keeps rewarding investors
Financial Times Shell plans up to £4.6mn pay rise for chief Wael Sawan
Financial Times Shell plans up to £4.6mn pay rise for chief Wael Sawan
Zacks Seeking Clues to Shell (SHEL) Q4 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
Zacks Shell Q4 Earnings: Can Upstream Gains Offset Weak Spots?
Zacks Shell (SHEL) Gains As Market Dips: What You Should Know
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen