Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Marktkap. 180,11 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

13:56 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
Shell (ex Royal Dutch Shell)
31,70 EUR -0,24 EUR -0,74%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Einem unbestätigten Medienbericht zufolge prüfe der Energiekonzern Verkaufsoptionen für seine Beteiligung an einem Flüssiggasprojekt in Kanada, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies habe ihn überrascht, da LNG Canada seiner Ansicht nach eines der Vorzeigeprojekte von Shell sei. Zudem verfüge das Unternehmen über eine starke Bilanz, sodass kurzfristig kein wirklicher Bedarf an Barmitteln bestehe./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:09 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:09 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
27,33 £		 Abst. Kursziel*:
31,70%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
27,38 £		 Abst. Kursziel aktuell:
31,50%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,20 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

13:56 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
14.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Dow Jones Aktien von Shell und Exxon stabil: Verkauf von Nordsee-Assets an Viaro Energy gestoppt
Dow Jones Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren verdient
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
Dow Jones Shell-Aktie fällt: Höhere Upstream-Produktion erwartet, Downstream schwächer
dpa-afx Shell leidet unter sinkenden Ölpreisen - Aktie schwach
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3600 Pence
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3400 Pence
Zacks Shell and Exxon Halt Sale of Key U.K. North Sea Gas Assets
Zacks Shell (SHEL) Gains As Market Dips: What You Should Know
Zacks Petrobras and Shell Fund Brazil's Carbon Countdown Initiative
Zacks Shell Awards Vallourec for Major OCTG Contract at the Orca Project
Zacks Shell (SHEL) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
Benzinga Shell Flags Chemicals Losses And Lower Trading Gains
Zacks Shell Secures Petrovietnam Gas' First Long-Term LNG Contract
Zacks Shell Eyes Venezuelan Gas as Sanctions Ease and Markets Shift
