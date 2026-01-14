Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 180,11 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Einem unbestätigten Medienbericht zufolge prüfe der Energiekonzern Verkaufsoptionen für seine Beteiligung an einem Flüssiggasprojekt in Kanada, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies habe ihn überrascht, da LNG Canada seiner Ansicht nach eines der Vorzeigeprojekte von Shell sei. Zudem verfüge das Unternehmen über eine starke Bilanz, sodass kurzfristig kein wirklicher Bedarf an Barmitteln bestehe./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
27,33 £
|Abst. Kursziel*:
31,70%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
27,38 £
|Abst. Kursziel aktuell:
31,50%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,20 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
