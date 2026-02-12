Air Liquide Aktie
Marktkap. 97,76 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide vor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Alex Sloane rechnet mit Jahreszahlen auf Höhe der Unternehmensziele. Der Fokus dürfte auf den Aussichten für das Umsatzwachstum des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers im neuen Jahr liegen, schrieb er in dem am Dienstag veröffentlichten Ausblick./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 10:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Overweight
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
195,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
170,16 €
|Abst. Kursziel*:
14,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
170,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,56%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
195,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|12:36
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.