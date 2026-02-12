DAX 24.859 +0,2%ESt50 5.986 +0,1%MSCI World 4.506 -0,1%Top 10 Crypto 8,7210 -1,0%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.514 -1,1%Euro 1,1830 -0,2%Öl 68,68 +0,2%Gold 4.940 -1,1%
Top News
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
Lufthansa-Aktie im Minus: Ausbau von strategischer Partnerschaft mit Air India Lufthansa-Aktie im Minus: Ausbau von strategischer Partnerschaft mit Air India
Air Liquide Aktie

Marktkap. 97,76 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Barclays Capital

12:36 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide vor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Alex Sloane rechnet mit Jahreszahlen auf Höhe der Unternehmensziele. Der Fokus dürfte auf den Aussichten für das Umsatzwachstum des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers im neuen Jahr liegen, schrieb er in dem am Dienstag veröffentlichten Ausblick./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 10:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
170,16 €		 Abst. Kursziel*:
14,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
170,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,56%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
195,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

