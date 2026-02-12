Barclays Capital

Air Liquide Overweight

12:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide vor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Alex Sloane rechnet mit Jahreszahlen auf Höhe der Unternehmensziele. Der Fokus dürfte auf den Aussichten für das Umsatzwachstum des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers im neuen Jahr liegen, schrieb er in dem am Dienstag veröffentlichten Ausblick./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 10:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

