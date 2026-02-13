DAX 24.851 -0,3%ESt50 5.984 +0,0%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.752 -0,3%Euro 1,1855 -0,1%Öl 68,18 +0,7%Gold 4.990 -1,1%
Bayer Aktie

Bayer Aktien-Sparplan
45,77 EUR -0,05 EUR -0,11 %
STU
Marktkap. 45,18 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
45,82 €		 Abst. Kursziel*:
-30,16%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
45,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-30,09%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

14:46 Bayer Neutral UBS AG
09.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
06.02.26 Bayer Neutral UBS AG
06.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

