Pestizid

Bayer-Aktie fester: US-Umweltschutzbehörde erteilt Freigabe für Herbizid Stryax

09.02.26 09:14 Uhr
Bayer-Aktie fester: US-Genehmigung für Herbizid Stryax erhalten | finanzen.net

Bayer kann sein Herbizid Stryax in den USA nach behördlicher Genehmigung anbieten. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die US-Umweltschutzbehörde EPA hat Dicamba-Herbizide mit geringer Flüchtigkeit in 34 Bundesstaaten registriert. Dies öffne Bayer die Tür für die Markteinführung von Stryax, einem Pestizid mit eingeschränkter Anwendung ("restricted use pesticide").

Der Konzern plane nun, die Zulassungen auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten zu beantragen, sagte Ty Witten von der Sparte Crop Science bei Bayer.

Stryax hilft bei der Bekämpfung von glyphosat-resistenten breitblättrigen Unkräutern und anderen schwer bekämpfbaren Unkrautarten. Es biete zudem bis zu 14 Tage Bodenwirkung gegen bestimmte Unkräuter und helfe Landwirten so, ihre Felder sauber zu halten, so Bayer.

Via XETRA steigt die Bayer-Aktie zwischenzeitlich um 0,38 Prozent auf 45,98 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Bayer, 360b / Shutterstock.com

