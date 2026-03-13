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ISIN DE000BAY0017

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Symbol BAYZF

Goldman Sachs Group Inc.

Bayer Buy

11:21 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach positiven Kerendia-Studiendaten mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Das Mittel habe sich bei Patienten mit nicht-diabetesbedingten chronischen Nierenerkrankungen (CKD) als Ergänzung zur Erstlinientherapie im Vergleich zum Placebo als wirksam erwiesen und zudem das vorherige Verträglichkeitsprofil bestätigt, schrieb James Quigley am Montag. Für den Experten ist dies eine positive Überraschung, nachdem in einer vorherigen Studie unter ähnlichen Voraussetzungen keine merkliche Verbesserung erzielt worden sei. Der aktuelle Studienerfolg untermauere die Erwartung an den Spitzenumsatz des Mittels, auch wenn die Indikation von untergeordneter Bedeutung sei./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,73 €		 Abst. Kursziel*:
35,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,53%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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