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SMC Research

3U Halten

08:34 Uhr
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3U HOLDING AG
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Nach Darstellung von SMC-Research hat die 3U Holding AG im ersten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs den angekündigten Turnaround beim EBITDA geschafft. Allerdings zeige das kriselnde SHK-Segment nach Einschätzung des SMC-Analysten Adam Jakubowski noch keine Erholungstendenz, auch habe eine deutliche Wertkorrektur auf das Bitcoin-Engagement das Nettoergebnis belastet.

Die 3U Holding AG habe im ersten Quartal bei einem um 15 Prozent rückläufigen Umsatz von 12,4 Mio. Euro den angekündigten Turnaround beim EBITDA geschafft und einen Überschuss von 0,7 Mio. Euro erwirtschaftet, nach -0,2 Mio. Euro im Vorjahr. Dahinter verbergen sich laut SMC-Research unterschiedliche Entwicklungen in den drei Segmenten. Erwartungsgemäß habe die vollständige Inbetriebnahme der neuen Windkraftanlagen in Langendorf im Segment Erneuerbare Energien für starke Zuwächse bei Stromproduktion, Umsatz und EBITDA gesorgt. Auch das Segment ITK habe sein EBITDA leicht steigern können, dies allerdings bei einem Umsatzrückgang um 11 Prozent, der durch einen besseren Umsatzmix sowie Kosteneinsparungen mehr als kompensiert worden sei. Im SHK-Segment, das weiterhin mit einem herausfordernden Umfeld konfrontiert sei, hätten die tiefgreifenden Kostensenkungsmaßnahmen ausgereicht, um den EBITDA-Fehlbetrag trotz des Umsatzrückgangs um 26 Prozent stabil zu halten. Dieser Rückgang sei zu einem großen Teil der 2025 vollzogenen Sortimentsbereinigung geschuldet gewesen.

Auf der Grundlage der Q1-Zahlen habe 3U die Prognose für 2026 bestätigt, dabei allerdings auf die gestiegenen Risiken infolge des Iran-Konflikts hingewiesen. Noch halte der Vorstand aber daran fest, den Umsatz auf 55,0 bis 60,0 Mio. Euro zu erhöhen und das EBITDA auf 6,0 bis 8,0 Mio. Euro zu verbessern. Wie das Nettoergebnis aussehen werde, hänge nun maßgeblich vom Bitcoin-Kurs ab. Sein deutlicher Rückgang im ersten Quartal habe zum Stichtag 31. März eine Wertkorrektur um 7,2 Mio. Euro erforderlich gemacht, in deren Folge das EBIT und das Nettoquartalsergebnis mit -7,7 bzw. -8,4 Mio. Euro tiefrot ausgefallen seien. Stand jetzt könne 3U einen großen Teil dieser Wertkorrektur zum nächsten Quartalsstichtag wieder aufholen, was sich aber noch deutlich nach oben oder unten ändern könne.

Für das Modellergebnis von SMC-Research bleibe dies zunächst ohne Auswirkungen, weil die Analysten das Bitcoin-Engagement nicht in das operative Modell integriert hätten, sondern zum Modellergebnis analog zum Verfahren bei nicht betriebsnotwendiger Liquidität addierten. Diesen Ansatz habe SMC-Research bereits im März und April an den gesunkenen Marktwert angepasst, jetzt habe sich sogar eine leichte Erhöhung ergeben.

Auch sonst haben die Analysten ihre Schätzungen nach den Q1-Zahlen weitgehend unverändert gelassen und sehen sich darin bestätigt, im Hinblick auf das EBITDA einen gegenüber der Guidance etwas vorsichtigeren Ansatz gewählt zu haben. Konkret kalkuliert SMC-Research weiterhin mit einem Umsatzanstieg auf 58,6 Mio. Euro, einem EBITDA von 4,8 Mio. Euro und einem Nettoergebnis von -4,6 Mio. Euro.

Das Kursziel hat SMC-Research geringfügig von 1,80 auf 1,70 Euro ermäßigt, was für die Aktie ein hohes Kurspotenzial signalisiere. Gleichwohl bleibe das Urteil noch bei „Hold“, weil die Analysten abwarten wollen, bis die Sanierung des SHK-Segments auch in den Zahlen erkennbar werde.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.05.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.05.2026 um 6:36 Uhr fertiggestellt und am 19.05.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-19-SMC-Update-3U-Holding_frei.pdf

 

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: 3U Halten

Unternehmen:
3U HOLDING AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
1,70 €
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
1,14 €		 Abst. Kursziel*:
49,12%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,47%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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