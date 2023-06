GSC Research GmbH

3U Halten

10:54 Teilen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (31.12.) den Umsatz leicht um 2,5 Prozent gesteigert und dabei den Gewinn je Aktie stabil gehalten. In der Folge senkt der Analyst nach dem Mittelabfluss der Dividendenzahlung das Kursziel und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage liege im Segment Erneuerbare Energien ein Fokus aktuell auf dem Repowering-Projekt beim Windpark Langendorf, in dessen Rahmen dort die Nennleistung ab Mitte 2025 nahezu verdoppelt und der durchschnittliche jährliche Stromertrag sogar verdreifacht werden solle. Das größte Potenzial berge laut GSC derzeit jedoch das Segment SHK mit seinem Schwerpunkt auf klimaneutrale Heiztechnologien. Mit ihren zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen, einer nach Abzug der Dividendenausschüttung verbleibenden Netto-Cash-Position von schätzungsweise rund 52 Mio. Euro und einer Konzerneigenkapitalquote von gut 87 Prozent sehe GSC das Unternehmen insgesamt sehr gut aufgestellt. Auf Basis einer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung passt der Analyst das Kursziel für die 3U-Aktie nach dem Mittelabfluss durch die Dividendenzahlung auf 2,85 Euro (zuvor: 5,80 Euro) an und bestätigt das Rating „Halten“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.06.2023, 10:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 13.06.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/101316

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com