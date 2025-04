SMC Research

Nach Darstellung von SMC-Research habe der von der 3U Holding AG vorgelegte Geschäftsbericht für 2024 das Bild eines schwierigen Jahres bestätigt. Auch das laufende Jahr werde sich laut SMC-Analyst Adam Jakubowski noch herausfordernd darstellen. Positiv wertet SMC-Research aber die Fortschritte bei den Repowering-Projekten im Windkraftbereich, von denen für die Zukunft deutliche Ertragseffekte zu erwarten seien.

Die 3U Holding AG habe den Geschäftsbericht für 2024 veröffentlicht und darin die bereits zuvor kommunizierten vorläufigen Zahlen bestätigt. Dank einer Übernahme aus dem Vorjahr und dem erfolgreichen Einstieg des SHK-Segments in den Handel mit PV-Komponenten habe der Umsatz trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds um 6,5 Prozent auf 55,7 Mio. Euro gesteigert werden können. Für das Ergebnis sei das nicht gelungen, vielmehr habe 3U hier einen deutlichen Rückgang hinnehmen müssen. Das EBITDA sei zwar etwas weniger gesunken als zuletzt prognostiziert und auch das Nettoergebnis sei dank eines positiven Steuereffekts etwas besser als angekündigt ausgefallen, doch letztlich habe es einen Rückgang um 28 Prozent auf 3,8 Mio. Euro bzw. um 71 Prozent auf 0,7 Mio. Euro gegeben.

Dafür verantwortlich seien mehrere geplante und ungeplante Aspekte gewesen, von denen manche, wie etwa die niedrigen Strompreise, die geringere Anlagenverfügbarkeit aufgrund des Repowering-Projekts in Langendorf, die schwache Konjunktur und die Vorlaufkosten der Strategie MISSION 2026+ (z.B. Beratungs- und Verhandlungskosten für M&A-Vorhaben) auch im laufenden Jahr fortwirken. Dementsprechend verhalten sei die Prognose für 2025 ausgefallen, die 3U nun bestätigt habe. Die Erlöse sollen zwar weiter zulegen und sich auf 62 bis 66 Mio. Euro belaufen, doch bereinigt um die im Februar vollzogene EMPUR-Übernahme entspreche das bestenfalls einer stabilen organischen Entwicklung. Für das EBITDA werde ein erneuter Rückgang erwartet, 3U stelle lediglich einen ausgeglichenen Wert in Aussicht.

Gehen die 3U-Pläne allerdings auf, dürften die Zahlen letztlich doch ganz anders ausfallen. Denn das Unternehmen arbeite mit Hochdruck an der Realisierung einer großen Übernahme, mit der die Erlöse des SHK-Segments auf ca. 100 Mio. Euro steigen sollen. Dies sehe das Management als die zentrale Voraussetzung für den anvisierten IPO der E-Commerce-Tochter Selfio. Weitere Elemente der MISSION 2026+ befinden sich ebenfalls bereits in der Vorbereitung. Bereits gut fortgeschritten seien die Vorbereitungen für zwei weitere Repowering-Vorhaben (Klostermoor und Teil II in Langendorf) und für einen neuen Windpark, für die 3U noch vor dem 30. Juni die Baugenehmigung beantragen wolle. Im Erfolgsfall könnte die Stromerzeugungskapazität aus Windkraft damit bis 2027/28 gegenüber dem Status quo nach Abschluss der laufenden Repowering-Maßnahme (also 2026) verdoppelt werden.

Die Analysten haben bisher in ihrem Modell weder diese Vorhaben noch die geplante Akquisition im SHK-Segment berücksichtigt und konzentrieren sich in ihrer Wertermittlung auf die organische Entwicklung des aktuellen Portfolios. Dabei halten sie an dem Szenario fest, dass alle drei Segmente ab 2026 wieder in den Wachstumsmodus schalten. Im Hinblick auf das ITK- und vor allem das SHK-Segment sei eine Aufhellung der Rahmenbedingungen eine wichtige Voraussetzung. Spätestens im Hinblick auf 2026 stimmen die Analysten diesbezüglich die konjunkturellen Frühindikatoren genauso wie die geplanten staatlichen Investitionen in Rüstung und Infrastruktur zuversichtlich.

Auf Basis des unterstellten Szenarios sehen sie den fairen Wert der 3U-Aktie weiter bei 2,40 Euro und damit weit oberhalb des aktuellen Kurses. In Kombination mit dem sehr überzeugenden Track-Record des Managements und der sehr soliden Bilanzsituation rechtfertige dies weiterhin das Urteil „Buy“.

