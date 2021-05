Laut SMC-Research hat die 3U Holding AG im ersten Quartal die positive Entwicklung der beiden Vorjahre fortgesetzt. Auch die weiteren Perspektiven des Unternehmens sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski positiv. Allerdings habe auch der Aktienkurs zuletzt stark zugelegt, weswegen der Analyst die Aktie als fair bewertet ansieht und sein Urteil auf „Hold“ ändert.

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge habe 3U im ersten Quartal die positive Entwicklung der beiden Vorjahre fortgesetzt. Der Konzernumsatz sei zwar konsolidierungsbedingt etwas zurückgegangen, doch organisch habe das Unternehmen mit Ausnahme der Stromerzeugung in allen strategisch wichtigen Bereichen teils sehr hohe Zuwächse verzeichnen können.

Auch sei die Profitabilität der beiden Kernbeteiligungen weclapp und Selfio verbessert worden, was sich zusammen mit dem Ertrag aus einem Grundstückverkauf in einem verdoppelten Quartalsgewinn niedergeschlagen habe.

Mit dem nach Unternehmensangaben reibungslosen Ablauf des Umzugs des Logistikzentrums, dem ebenfalls planmäßigen Fortschreiten des Immobilienprojekts in Würzburg und dem nun konkret für Ende 2021 oder Anfang 2022 anvisierten weclapp-IPO gebe es zudem neben der überzeugenden operativen Entwicklung drei weitere Aspekte, die sich in naher Zukunft spürbar auf die Wachstums- und Ertragspotenziale auswirken dürften.

SMC-Research sieht seine positive Einschätzung der 3U Holding deswegen bestätigt, was sich in dem erneut angehobenen Kursziel von nun 3,50 Euro widerspiegele. Da aber inzwischen auch die Börse die Potenziale des Unternehmens erkannt habe, habe der Aktienkurs in den letzten Wochen das bisherige Kursziel der Analysten erreicht und liege nun nur noch leicht unter dem neuen Kursziel. Aus diesem Grund sieht SMC-Research die Aktie aktuell als nahezu fair bewertet an und ändert das Urteil auf „Hold“.

