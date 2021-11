Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) wegen Beteiligungs-Veräußerungen im Vorjahr einen Umsatzrückgang erlitten, auf Basis der aktuellen Verkäufe die Erträge aber auf 3,14 Mio. Euro nahezu verdoppelt. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel an und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage habe sich das Cloud Computing der weclapp SE mit einem Wachstum von fast 50 Prozent sehr dynamisch entwickelt, während der von der Selfio GmbH betriebene Onlinehandel mit Haustechnikprodukten momentan unter den weltweiten Verwerfungen auf der Beschaffungsseite leide. Zudem sei der Windertrag geringer als angenommen ausgefallen. Unabhängig von diesen temporären Beeinträchtigungen erachte der Analyst den 3U-Konzern mit seinen auf die Megatrends Cloud Computing, Onlinehandel und Erneuerbare Energien fokussierten Geschäftsmodellen aber nach wie vor als zukunftsträchtig positioniert.

Im Geschäftsfeld Erneuerbare Energien sei die Entwicklung vor allem witterungsabhängig und damit naturgemäß nur sehr begrenzt steuerbar. Der Bereich erwirtschafte jedoch bei positiven Ergebnissen konstant hohe Cashflows. Nach Aussage des Analysten schreite die Vorbereitung des angedachten Börsengangs der weclapp SE offensichtlich voran. So sei der weclapp-Vorstand jüngst mit Blick auf die Anforderungen des Kapitalmarktes neu ausgerichtet worden. Ein mögliches IPO solle den finanziellen Spielraum der weclapp vor allem für weiteres anorganisches Wachstum massiv erhöhen. Gleichzeitig dürfe damit für 3U ein signifikanter Mittelzufluss verbunden sein. In der Folge ermittelt der Analyst ein neues Kursziel von 4,50 Euro (zuvor: 4,00 Euro), reduziert das Rating aber auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“).



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.11.2021, 12:50 Uhr)



