Barclays Capital

HelloFresh Equal Weight

13:16 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Jüngste Datenauswertungen deuteten darauf hin, dass der Kochboxen-Rückgang in den USA erneut moderater verlaufen sei, schrieb Andrew Ross in einem Kommentar am Dienstag. Dies sei hilfreich und vielleicht auch ein wenig besser, als es der Ton während der Telefonkonferenz zum ersten Quartal habe vermuten lassen. Einen wirklichen Eindruck vom zweiten Quartal würden aber erst Daten für Mai und Juni geben können./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE