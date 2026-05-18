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Barclays Capital

HelloFresh Equal Weight

13:16 Uhr
HelloFresh Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
4,46 EUR 0,09 EUR 2,08%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Jüngste Datenauswertungen deuteten darauf hin, dass der Kochboxen-Rückgang in den USA erneut moderater verlaufen sei, schrieb Andrew Ross in einem Kommentar am Dienstag. Dies sei hilfreich und vielleicht auch ein wenig besser, als es der Ton während der Telefonkonferenz zum ersten Quartal habe vermuten lassen. Einen wirklichen Eindruck vom zweiten Quartal würden aber erst Daten für Mai und Juni geben können./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
4,40 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
4,50 €		 Abst. Kursziel*:
-2,22%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
4,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,30%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

13:16 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
08.05.26 HelloFresh Neutral UBS AG
07.05.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
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