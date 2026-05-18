HelloFresh Aktie
Marktkap. 629,2 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Jüngste Datenauswertungen deuteten darauf hin, dass der Kochboxen-Rückgang in den USA erneut moderater verlaufen sei, schrieb Andrew Ross in einem Kommentar am Dienstag. Dies sei hilfreich und vielleicht auch ein wenig besser, als es der Ton während der Telefonkonferenz zum ersten Quartal habe vermuten lassen. Einen wirklichen Eindruck vom zweiten Quartal würden aber erst Daten für Mai und Juni geben können./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
4,40 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
4,50 €
|Abst. Kursziel*:
-2,22%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
4,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,30%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|13:16
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|23.03.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|23.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13:16
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.