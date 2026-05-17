DAX 24.308 +1,5%ESt50 5.849 +0,4%MSCI World 4.744 +0,1%Top 10 Crypto 9,8350 -0,7%Nas 26.091 -0,5%Bitcoin 66.225 +0,3%Euro 1,1634 -0,2%Öl 110,7 +0,9%Gold 4.553 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Präsident Trump sagt offenbar vorbereiteten Angriff auf den Iran wieder ab -- China empfängt Putin -- AIXTRON, Gerresheimer im Fokus
Top News
Interview mit Antje Erhard: "Börse für alle. Immer." | Female Finance by gettex Interview mit Antje Erhard: "Börse für alle. Immer." | Female Finance by gettex
Jungheinrich-Aktie: Bernstein hebt Ziel auf 48 Euro Jungheinrich-Aktie: Bernstein hebt Ziel auf 48 Euro
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

McDonalds Aktie

Kaufen
Verkaufen
McDonalds Aktien-Sparplan
243,10 EUR +0,90 EUR +0,37 %
STU
282,50 USD +0,04 USD +0,01 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 168,46 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 856958

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5801351017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MCD

UBS AG

McDonalds Buy

08:01 Uhr
McDonalds Buy
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
243,10 EUR 0,90 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Die Fastfoodkette bleibe trotz des schwierigen Umfelds gut positioniert für weltweite Marktanteilsgewinne und biete langfristig orientierten Anlegern eine attraktive Bewertung, schrieb Dennis Geiger am Montag./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Buy

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 365,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 282,47		 Abst. Kursziel*:
29,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 282,50		 Abst. Kursziel aktuell:
29,20%
Analyst Name:
Dennis Geiger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 333,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu McDonald's Corp.

08:01 McDonalds Buy UBS AG
11.05.26 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 McDonalds Overweight Barclays Capital
08.05.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
07.05.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu McDonald's Corp.

finanzen.net Renditefalle? Mit HALO-Aktien den KI-Schock überleben: Die unterschätzte Anlagestrategie der Zukunft? Mit HALO-Aktien den KI-Schock überleben: Die unterschätzte Anlagestrategie der Zukunft?
finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds präsentiert sich am Freitagabend stärker
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net McDonalds präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu
dpa-afx McDonald's-Aktie dennoch tiefer: Burger-Kette wächst trotz leichter Schwäche im US-Geschäft
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren verloren
Benzinga Jeff Bezos Denies Advising Gen Z To Flip Burgers Or Slog It At Real World Jobs Like Palantir, But Elon Musk Says Trump &#39;Worked&#39; At McDonalds
PR Newswire Serving Holidays with a Side of Chaos: Dr. Seuss's The Grinch Meal Is Coming to McDonald's
PR Newswire McDONALD'S REPORTS THIRD QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S RAISES QUARTERLY CASH DIVIDEND BY 5%
PR Newswire McDONALD'S REPORTS SECOND QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND
RTE.ie Stalled McDonalds expansion continues
PR Newswire McDONALD'S ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND
RSS Feed
McDonald's Corp. zu myNews hinzufügen