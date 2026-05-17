Barclays Capital

Ryanair Overweight

12:01 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Ein leichtes Übertreffen der Erwartungen bei einem vorsichtigen Ausblick sei wohl erwartet worden, schrieb Andrew Lobbenberg in einer ersten Reaktion am Montag. Viele Investoren schätzten den Billigflieger und könnten Kursverluste im Verlauf des Tages für Aktienkäufe nutzen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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