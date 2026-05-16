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Marktkap. 51,02 Mrd. EUR

KGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
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WKN 659990

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Symbol MKGAF

Deutsche Bank AG

Merck Hold

10:21 Uhr
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Jahresviertel des Chemie- und Pharmakonzerns sei für den neuen Vorstandschef Kai Beckmann ein guter Start gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Merck bleibe aber vorerst eine "Show-Me Story", ein Quartal mache noch keinen Trend./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
116,15 €		 Abst. Kursziel*:
7,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
116,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,43%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:21 Merck Hold Deutsche Bank AG
08:11 Merck Equal Weight Barclays Capital
14.05.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Merck Buy UBS AG
13.05.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
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