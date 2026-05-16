Merck Aktie
Marktkap. 51,02 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Jahresviertel des Chemie- und Pharmakonzerns sei für den neuen Vorstandschef Kai Beckmann ein guter Start gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Merck bleibe aber vorerst eine "Show-Me Story", ein Quartal mache noch keinen Trend./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Hold
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
116,15 €
|Abst. Kursziel*:
7,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
116,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,43%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
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