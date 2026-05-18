Ryanair Aktie
Marktkap. 22,93 Mrd. EURKGV 11,59
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Profitabilität der Airline im Geschäftsjahr 2027 dürfte im Jahresvergleich zurückgehen, im Fall einer raschen Öffnung der Straße von Hormus aber wieder anziehen, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag im Nachgang des Quartalsberichts der Iren./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,00 €
|Abst. Kursziel*:
26,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,08%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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