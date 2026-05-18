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Marktkap. 22,93 Mrd. EUR

KGV 11,59
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WKN A1401Z

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Symbol RYAOF

Barclays Capital

Ryanair Overweight

13:06 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
22,82 EUR -0,27 EUR -1,17%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Profitabilität der Airline im Geschäftsjahr 2027 dürfte im Jahresvergleich zurückgehen, im Fall einer raschen Öffnung der Straße von Hormus aber wieder anziehen, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag im Nachgang des Quartalsberichts der Iren./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,08%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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