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Symbol BAYZF

Barclays Capital

Bayer Overweight

14:56 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
39,93 EUR 1,41 EUR 3,66%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studienergebnissen zum Medikament Kerendia mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Neue Markteinführungen seien weiterhin auf Kurs, um die Einbußen bei den Kassenschlagern Xarelto sowie Eylea in diesem Geschäftsjahr weitgehend auszugleichen, schrieb Charles Pitman-King am Montag. Er verwies dabei neben Kerendia auch auf die Medikamente Beyonttra und Lynkuet. Ab 2027 sollten sie dann wieder ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich möglich machen. Dies unterstreiche die verbesserte Qualität des Medizinportfolios./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 09:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 09:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,33 €		 Abst. Kursziel*:
19,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
39,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,21%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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