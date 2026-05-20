Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

12:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 241 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Tom Zhang passte seine Schätzungen für Europas Zementhersteller am Mittwoch an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Jahresziele seien intakt geblieben trotz schwächerer Absatzvolumina und der Konjunkturungewissheit./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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