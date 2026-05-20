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Marktkap. 29,34 Mrd. EUR

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Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

12:41 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
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Heidelberg Materials
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 241 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Tom Zhang passte seine Schätzungen für Europas Zementhersteller am Mittwoch an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Jahresziele seien intakt geblieben trotz schwächerer Absatzvolumina und der Konjunkturungewissheit./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
243,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
171,85 €		 Abst. Kursziel*:
41,40%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
172,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,71%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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