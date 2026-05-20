Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 29,34 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 241 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Tom Zhang passte seine Schätzungen für Europas Zementhersteller am Mittwoch an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Jahresziele seien intakt geblieben trotz schwächerer Absatzvolumina und der Konjunkturungewissheit./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
243,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
171,85 €
|Abst. Kursziel*:
41,40%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
172,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,71%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
243,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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