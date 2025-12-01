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Symbol NVDA

Barclays Capital

NVIDIA Overweight

11:51 Uhr
NVIDIA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wachstumstreiber des KI-Konzerns blieben beeindruckend, einige Anleger dürften allerdings Vorsicht walten lassen, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er registriert eine abwartende Haltung vor Einführung des Grafikprozessors Rubin, der laut dem Unternehmen die Leistung von Blackwell noch einmal verdoppeln wird. Der Experte befürchtet jedoch, dass sich Rubin bis Ende des Jahres verzögern könnte./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Overweight

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 223,47		 Abst. Kursziel*:
23,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 222,76		 Abst. Kursziel aktuell:
23,45%
Analyst Name:
Tom O'Malley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 273,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

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