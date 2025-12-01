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18:06 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie von Nvidia von 255 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Nachfrage nach Prozessoren für KI-Anwendungen steige sehr stark und dürfte künftig auf einer breiteren Basis stehen, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Chipkonzerns. Der Ausblick deute auf eine weitere Beschleunigung des profitablen Wachstums hin./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Kaufen

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