Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 35,81 Mrd. EURKGV 18,44
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Der Umsatz liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebitda) aber nur um ein Prozent darunter, schrieb Anthony Codling in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das lege den Schluss nahe, dass der Transformationsbeschleuniger Wirkung zeige./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
233,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
197,65 €
|Abst. Kursziel*:
17,89%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
197,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,09%
|
Analyst Name:
Anthony Codling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
258,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|13:56
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|09:46
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09:41
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|09:46
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09:41
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
