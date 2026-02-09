DAX 25.152 +0,7%ESt50 6.169 +0,9%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,6270 +5,4%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 56.418 +3,7%Euro 1,1780 +0,0%Öl 71,06 -0,2%Gold 5.185 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Microsoft 870747 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor NVIDIA-Bilanz: DAX in Grün -- Wall Street fester erwartet -- Lucid schreibt weiter hohe Verluste -- PayPal, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Rekord bei ETF-Sparplänen im Jahr 2025: Beliebter denn je bei Anlegern Rekord bei ETF-Sparplänen im Jahr 2025: Beliebter denn je bei Anlegern
BayWa-Aktie weit im Plus: Niederländische Tochter verkauft BayWa-Aktie weit im Plus: Niederländische Tochter verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
197,30 EUR -4,10 EUR -2,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 35,81 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

RBC Capital Markets

Heidelberg Materials Sector Perform

13:56 Uhr
Heidelberg Materials Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
197,30 EUR -4,10 EUR -2,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Der Umsatz liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebitda) aber nur um ein Prozent darunter, schrieb Anthony Codling in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das lege den Schluss nahe, dass der Transformationsbeschleuniger Wirkung zeige./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:00 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
233,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
197,65 €		 Abst. Kursziel*:
17,89%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
197,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,09%
Analyst Name:
Anthony Codling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

13:56 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Heidelberg Materials Buy UBS AG
09:46 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
09:41 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:11 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Nach Rekordergebnis Heidelberg Materials-Aktie dennoch im Minus: Nachfrageaufschwung und höherer Gewinn erwartet Heidelberg Materials-Aktie dennoch im Minus: Nachfrageaufschwung und höherer Gewinn erwartet
dpa-afx ROUNDUP 2: Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekord an
finanzen.net RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für Heidelberg Materials-Aktie
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberg Materials schwach - Ausblick kein Stimmungsheber
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag im Minus
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf
finanzen.net Heidelberg Materials-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG
finanzen.net Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight
finanzen.net Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen