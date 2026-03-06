London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 51,2 Mrd. EURKGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 11400 Pence auf "Buy" belassen. Diese hätten für mehr Klarheit und damit Zuversicht gesorgt, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hob die bereits über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen um jeweils ein Prozent an./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
114,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
96,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,23 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|11:21
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG