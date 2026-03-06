DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.611 -1,9%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,9465 +3,2%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1552 +0,1%Öl 104,4 +11,9%Gold 5.093 -0,2%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

100,00 EUR +0,50 EUR +0,50 %
STU
89,70 CHF -1,01 CHF -1,12 %
BRX
Marktkap. 51,2 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

Deutsche Bank AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

11:21 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange (LSE)
100,00 EUR 0,50 EUR 0,50%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 11400 Pence auf "Buy" belassen. Diese hätten für mehr Klarheit und damit Zuversicht gesorgt, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hob die bereits über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen um jeweils ein Prozent an./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
114,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
96,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,23 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

