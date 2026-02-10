LSEG-Aktie gewinnt: Investor Elliott steigt bei London Stock Exchange ein
Der aktivistische Investor Elliott Management hat einem Zeitungsbericht zufolge eine Beteiligung an der aufgebaut.
Wie die Financial Times unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, verfügt der Hedgefonds mittlerweile über einen substanziellen Anteil. Elliott habe sich mit der London Stock Exchange Group (LSEG) ausgetauscht, um die Entwicklung der Gruppe zu verbessern.
Im Vorfeld der Veröffentlichung der Jahresergebnisse der LSEG Ende dieses Monats habe Elliott das Unternehmen konkret dazu ermutigt, nach Abschluss einer Tranche in Höhe von 1 Milliarden britische Pfund einen Aktienrückkauf im Wert von mehreren Milliarden Pfund in Betracht zu ziehen. LSEG solle sich darauf konzentrieren, die Margenlücke gegenüber Wettbewerbern zu schließen, so die FT. Elliott und LSEG lehnten eine Stellungnahme gegenüber der FT ab.
Für die LSEG-Aktie geht es in London zeitweise 3,20 Prozent auf 76,06 GBP nach oben.
DOW JONES-
