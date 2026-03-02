Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 42,25 Mrd. EURKGV 20,53
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse von 240 auf 270 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Eschborner böten zwar keine perfekte Anlagestory, seien aber eine der besseren Absicherungen gegen hohe Marktschwankungen, schrieb Tom Mills in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem seien die Aktien sowohl relativ als auch absolut günstig. Mills geht davon aus, dass die Übernahme der Fondsplattform Allfunds durchgewunken wird und hält sie für attraktiv./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
236,00 €
|Abst. Kursziel*:
14,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
237,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
