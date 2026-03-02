DAX 24.638 -2,6%ESt50 5.987 -2,5%MSCI World 4.523 -0,2%Top 10 Crypto 8,6720 +2,0%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 58.502 -0,6%Euro 1,1666 -0,2%Öl 80,33 +2,9%Gold 5.313 -0,2%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX vorbörslich tiefrot -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf -- SMA Solar macht Verluste - Vonovia, Nordex im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie: Experten empfehlen Siemens Energy im Februar mehrheitlich zum Kauf Siemens Energy-Aktie: Experten empfehlen Siemens Energy im Februar mehrheitlich zum Kauf
Asiens Börsen unter Druck: Iran-Konflikt schickt Kospi auf Talfahrt - Aktien von Samsung & SK hynix tiefrot Asiens Börsen unter Druck: Iran-Konflikt schickt Kospi auf Talfahrt - Aktien von Samsung & SK hynix tiefrot
Marktkap. 42,25 Mrd. EUR

KGV 20,53
Jefferies & Company Inc.

Deutsche Börse Buy

08:01 Uhr
Deutsche Börse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse von 240 auf 270 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Eschborner böten zwar keine perfekte Anlagestory, seien aber eine der besseren Absicherungen gegen hohe Marktschwankungen, schrieb Tom Mills in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem seien die Aktien sowohl relativ als auch absolut günstig. Mills geht davon aus, dass die Übernahme der Fondsplattform Allfunds durchgewunken wird und hält sie für attraktiv./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
236,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
237,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

08:01 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
16.02.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
13.02.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.02.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel hoch auf 270 Euro
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Montagssitzung im Minus
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Minus
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit Aufschlag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Minus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-CMS: Announcement according to Article 2 paragraph 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014 (MAR)
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG and Allfunds Group plc reached an agreement on recommended acquisition by Deutsche Börse AG of Allfunds Group plc
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
