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Symbol TSLA

UBS AG

Tesla Neutral

09:26 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla bei unverändertem Kursziel von 352 US-Dollar von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Für die US-Autobranche seien die vergangenen Monate ein wilder Ritt gewesen, schrieb Joseph Spak am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für die Autobauer selbst seien die Investoren zu skeptisch. Tesla habe unter Druck gestanden. Sie könnten zwar einen enttäuschenden Bericht liefern, unerwartet käme dies allerdings nicht. Beim Blick nach vorn sieht er zudem mögliche positive Stimmungsimpulse./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 352,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 352,42		 Abst. Kursziel*:
-0,12%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
$ 359,62		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,12%
Analyst Name:
Joseph Spak 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 361,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:26 Tesla Neutral UBS AG
09.04.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
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02.04.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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