Tesla Aktie
Marktkap. 1,11 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla bei unverändertem Kursziel von 352 US-Dollar von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Für die US-Autobranche seien die vergangenen Monate ein wilder Ritt gewesen, schrieb Joseph Spak am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für die Autobauer selbst seien die Investoren zu skeptisch. Tesla habe unter Druck gestanden. Sie könnten zwar einen enttäuschenden Bericht liefern, unerwartet käme dies allerdings nicht. Beim Blick nach vorn sieht er zudem mögliche positive Stimmungsimpulse./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scott Olson/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 352,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 352,42
|Abst. Kursziel*:
-0,12%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
$ 359,62
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,12%
|
Analyst Name:
Joseph Spak
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 361,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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