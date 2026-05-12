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Symbol TSLA

Barclays Capital

Tesla Equal Weight

08:21 Uhr
Tesla Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer wolle im Berliner Werk 250 Millionen US-Dollar in eine Batteriefertigung investieren, schrieb Dan Levy am Dienstagnachmittag. Er sieht darin einen Schritt des verstärkten "In-Sourcings", also der Wiedereingliederung von Produktionsprozessen unter eigenem Dach. Vielleicht sei die Nachricht auch ein potenzieller Indikator für eine verbesserte Nachfrage in Europa./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 433,45		 Abst. Kursziel*:
-16,95%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 434,38		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,12%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 362,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

08:21 Tesla Equal Weight Barclays Capital
28.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
27.04.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
24.04.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
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