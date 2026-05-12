Barclays Capital

Tesla Equal Weight

08:21 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer wolle im Berliner Werk 250 Millionen US-Dollar in eine Batteriefertigung investieren, schrieb Dan Levy am Dienstagnachmittag. Er sieht darin einen Schritt des verstärkten "In-Sourcings", also der Wiedereingliederung von Produktionsprozessen unter eigenem Dach. Vielleicht sei die Nachricht auch ein potenzieller Indikator für eine verbesserte Nachfrage in Europa./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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