Tesla Aktie
Marktkap. 1,43 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer wolle im Berliner Werk 250 Millionen US-Dollar in eine Batteriefertigung investieren, schrieb Dan Levy am Dienstagnachmittag. Er sieht darin einen Schritt des verstärkten "In-Sourcings", also der Wiedereingliederung von Produktionsprozessen unter eigenem Dach. Vielleicht sei die Nachricht auch ein potenzieller Indikator für eine verbesserte Nachfrage in Europa./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 433,45
|Abst. Kursziel*:
-16,95%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 434,38
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,12%
|
Analyst Name:
Dan Levy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 362,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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