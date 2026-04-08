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Symbol TSLA

Deutsche Bank AG

Tesla Buy

16:31 Uhr
Tesla Buy
Aktie in diesem Artikel
Tesla
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen zum ersten Quartal von 480 auf 465 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Elektroautobauer dürfte wie vom Markt erwartet schwach abgeschnitten haben, schrieb Edison Yu in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Seine Kaufempfehlung werde durch die bislang erfolgreiche Entwicklung von solcher Künstlicher Intelligenz gestützt, die direkt mit der physischen Welt interagiere./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Buy

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 465,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 339,44		 Abst. Kursziel*:
36,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 339,99		 Abst. Kursziel aktuell:
36,77%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 361,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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02.04.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.03.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
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