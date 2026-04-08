Tesla Aktie
Marktkap. 1,12 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen zum ersten Quartal von 480 auf 465 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Elektroautobauer dürfte wie vom Markt erwartet schwach abgeschnitten haben, schrieb Edison Yu in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Seine Kaufempfehlung werde durch die bislang erfolgreiche Entwicklung von solcher Künstlicher Intelligenz gestützt, die direkt mit der physischen Welt interagiere./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Buy
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 465,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 339,44
|Abst. Kursziel*:
36,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 339,99
|Abst. Kursziel aktuell:
36,77%
|
Analyst Name:
Edison Yu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 361,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital