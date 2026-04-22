Tesla Aktie
Marktkap. 1,24 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Tesla von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 400 auf 385 US-Dollar gesenkt. Die kostspieligen Zukunftsvisionen des Konzernchefs Elon Musk könnten Realität werden, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die noch höheren Investitionen in Schlu?sselsegmente wie KI, Robotik und Halbleiter seien notwendig, blieben jedoch mittelfristig ein Belastungsfaktor./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Halten
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 387,51
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
$ 374,87
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 396,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
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