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Symbol TSLA

DZ BANK

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14:21 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Tesla von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 400 auf 385 US-Dollar gesenkt. Die kostspieligen Zukunftsvisionen des Konzernchefs Elon Musk könnten Realität werden, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die noch höheren Investitionen in Schlu?sselsegmente wie KI, Robotik und Halbleiter seien notwendig, blieben jedoch mittelfristig ein Belastungsfaktor./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Halten

Unternehmen:
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DZ BANK		 Kursziel:
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Rating vorher:
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-
Analyst Name:
Markus Leistner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 396,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

14:21 Tesla Halten DZ BANK
08:36 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:01 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
22.04.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
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