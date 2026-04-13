SAP Aktie

143,82 EUR -0,20 EUR -0,14 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 162,73 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

Barclays Capital

SAP SE Overweight

10:16 Uhr
SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Im Vorfeld der Anwenderkonferenz Sapphire habe Vorstandschef Christian Klein einen entschlosseneren Ton in puncto KI angeschlagen, die Umstellung auf eine nutzungsabhängige Preisgestaltung angekündigt und die Bereitschaft signalisiert, kurzfristige Einbußen in Kauf zu nehmen, um den Softwarekonzern langfristig neu zu positionieren, schrieb Raimo Lenschow am Montagnachmittag. Das Aufwärtspotenzial dieser Strategie sei hoch, wenn auch nicht ohne Unsicherheiten und Umsetzungsrisiken./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Overweight

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
143,86 €		 Abst. Kursziel*:
52,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
143,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,97%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

10:16 SAP Overweight Barclays Capital
13.04.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 SAP Overweight Barclays Capital
24.03.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Aktienanalyse Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: SAP SE-Aktie mit Overweight Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: SAP SE-Aktie mit Overweight
finanzen.net SAP-Aktie profitiert von Analystenrückenwind und US-Tech-Stärke
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX legt zum Start des Dienstagshandels zu
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagvormittag
BNP Paribas Euro, SAP, Salesforce, Telekom, Daimler Truck, Öl - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX schlussendlich leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten
Korea Times LG CNS unveils next-gen AI ERP strategy with SAP
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
Zacks SAP to Make Enterprise Data AI-Ready With Reltio Buyout
Korea Times Gentle Monster parent adopts SAP for centralized HR platform to boost global growth
Benzinga SAP To Acquire Reltio To Power Next Wave Of Enterprise AI
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Netflix, Advanced Micro Devices, SAP and MIND Technology
Zacks Top Analyst Reports for Netflix, Advanced Micro Devices and SAP
RSS Feed
