SAP Aktie
Marktkap. 162,73 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Im Vorfeld der Anwenderkonferenz Sapphire habe Vorstandschef Christian Klein einen entschlosseneren Ton in puncto KI angeschlagen, die Umstellung auf eine nutzungsabhängige Preisgestaltung angekündigt und die Bereitschaft signalisiert, kurzfristige Einbußen in Kauf zu nehmen, um den Softwarekonzern langfristig neu zu positionieren, schrieb Raimo Lenschow am Montagnachmittag. Das Aufwärtspotenzial dieser Strategie sei hoch, wenn auch nicht ohne Unsicherheiten und Umsetzungsrisiken./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
143,86 €
|Abst. Kursziel*:
52,93%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
143,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,97%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|10:16
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
