SAP Aktie

147,50 EUR +7,40 EUR +5,28 %
Marktkap. 174,92 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

DZ BANK

SAP SE Verkaufen

17:36 Uhr
SAP SE Verkaufen
SAP SE
147,50 EUR 7,40 EUR 5,28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Quartalszahlen von 150 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Operativ sei der Softwarekonzern gut ins Jahr gestartet, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte sich das starke Wachstum des Cloud-Geschäfts im Jahresverlauf deutlich verlangsamen. Zudem sei die Aktie trotz des starken Kursrückgangs 2026 noch kein "Schnäppchen"./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Verkaufen

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
147,74 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
147,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
220,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

17:36 SAP Verkaufen DZ BANK
11:06 SAP Overweight Barclays Capital
09:56 SAP Buy Deutsche Bank AG
09:41 SAP Buy UBS AG
08:01 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

