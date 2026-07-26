Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Krypto-Marktbericht

26.07.26 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagvormittag.

Bitcoin reduzierte sich um 09:41 um 0,01 Prozent auf 64.298,58 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 64.305,10 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,1 Prozent. Bei einem Kurs von 8,53 EUR beträgt die Performance seit Auflage -7,5 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Litecoin um 0,61 Prozent auf 46,78 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 46,49 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ethereum-Kurs um 0,36 Prozent auf 1.879,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.872,82 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 209,83 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (209,62 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,10 Prozent.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 1,098 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 0,27 Prozent stärker bei 364,82 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 363,86 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 0,39 Prozent auf 0,1652 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1646 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1781 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1780 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3313 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3310 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 570,97 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (568,51 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,43 Prozent.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0717 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0733 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 0,63 Prozent stärker bei 74,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 74,41 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Avalanche-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 6,760 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 8,413 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,371 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 1,42 Prozent auf 0,7207 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,7106 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

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