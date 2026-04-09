EssilorLuxottica Aktie

201,20 EUR +3,85 EUR +1,95 %
184,84 CHF +3,55 CHF +1,96 %
Marktkap. 92,29 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

EssilorLuxottica Buy

12:16 Uhr
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
201,20 EUR 3,85 EUR 1,95%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 347 auf 315 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung, schrieb Robert Krankowski in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine anhaltende Kaufempfehlung für die Aktie des Brillenkonzerns beruhe auf dem Umstand, dass der Markt der Smart-Glass-Sparte derzeit einen Wert von praktisch Null beimisst./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 04:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
315,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
201,00 €		 Abst. Kursziel*:
56,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
201,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,56%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
304,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

12:16 EssilorLuxottica Buy UBS AG
10:56 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
09.04.26 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.04.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
02.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Langfristige Investition EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 265 Euro - 'Buy'
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EssilorLuxottica-Aktie: Experten empfehlen EssilorLuxottica im März mehrheitlich zum Kauf
Dow Jones Aktien von Essilorluxottica und Meta im Blick: KI-Brillen mit Sehstärke
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen