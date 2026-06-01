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BankM AG

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17:44 Uhr
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CEOTRONICS AG
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Die CEOTRONICS AG hat nach Darstellung von BankM das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Umsatz leicht über den Erwartungen abgeschlossen. Die BankM-Analysten Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker werten vor allem den deutlich gestiegenen Auftragseingang und den Rekordwert beim Auftragsbestand positiv. Das strukturelle Wachstum bleibe intakt, zugleich erscheine die Aktie im Peer-Group-Vergleich weiterhin günstig.

Die CEOTRONICS AG habe mit dem vorläufigen Umsatz für das Geschäftsjahr 2025/26 in Höhe von 56,3 Mio. Euro die Umsatzerwartung der Analysten von BankM leicht übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr habe dies einem Zuwachs von 0,9 Prozent entsprochen. Zugleich habe das Unternehmen die eigene Umsatzprognose eingehalten.

Sehr positiv bewerten die BankM-Analysten Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker die Entwicklung bei Auftragseingang und Auftragsbestand. Der Auftragsbestand habe zum 31. Mai 2026, dem Ende des Geschäftsjahres, bei 78,3 Mio. Euro gelegen und damit den Vorjahreswert um 30,3 Prozent übertroffen. Der Auftragseingang habe sich mit 74,6 Mio. Euro sogar um 66,2 Prozent erhöht.

Nach Einschätzung von BankM bleibe das strukturelle Wachstum von CEOTRONICS damit intakt. Mit einem KGV von rund 15 auf Basis der Schätzungen für 2025/26 sei die Aktie im Vergleich mit den Werten aus der Peer Group weiterhin günstig bewertet. Die Analysten bestätigen daher ihr Rating mit „Kaufen“.

Aus der Gleichgewichtung der aktualisierten DCF- und Peer-Group-Analyse ermittelt BankM einen Fairen Wert von 16,00 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.06.2026, 17:42 Uhr)


Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der BankM AG am 03.06.2026 um 14:00 Uhr fertiggestellt und am 03.06.2026 erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/06/CEOTRONICS_20260603_BasisstudienUpdateSMCpoweredbyBankM_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: CEOTRONICS Kaufen

Unternehmen:
CEOTRONICS AG		 Analyst:
BankM AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
10,12 €		 Abst. Kursziel*:
58,10%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
10,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,05%
Analyst Name:
Daniel GroÃŸjohann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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