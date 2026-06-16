Ceotronics: Starker Auftragseingang

Werbemitteilung unseres Partners finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Der Kurs unseres Depotwertes Ceotronics verharrt schon seit längerem im Konsolidierungsmodus, die jüngsten Zahlen und Meldungen machen aber Hoffnung auf eine Trendwende.

Zwar konnte der Anbieter einsatzkritischer Kommunikationslösungen seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 (bis 31.5.) „nur“ um 0,9 % auf 56,3 Mio. Euro steigern, allerdings gegenüber einem sehr starken Vorjahr mit einem Umsatzplus von 88,3 %. Zudem wurde auch der angepeilte Rekordgewinn von 5,3 Mio. Euro nach [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.