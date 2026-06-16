DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 +1,9%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.870 +1,2%Euro1,1454 -0,2%Öl78,85 -1,9%Gold4.204 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BMW 519000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX vor festem Start über 25.000 Punkten -- Nikkei mit Allzeithoch -- China setzt US-Firmen auf Exportkontrollliste -- HOCHTIEF neu im DAX -- Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Amundi Core STOXX Europe 600 ETF: Europas Antwort auf die US-Lastigkeit im Depot Amundi Core STOXX Europe 600 ETF: Europas Antwort auf die US-Lastigkeit im Depot
Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX vor ruhigem Start in neue Woche Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX vor ruhigem Start in neue Woche
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ceotronics: Starker Auftragseingang

22.06.26 08:33 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
CEOTRONICS AG
9,23 EUR -0,11 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Kurs unseres Depotwertes Ceotronics verharrt schon seit längerem im Konsolidierungsmodus, die jüngsten Zahlen und Meldungen machen aber Hoffnung auf eine Trendwende.

Zwar konnte der Anbieter einsatzkritischer Kommunikationslösungen seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 (bis 31.5.) „nur“ um 0,9 % auf 56,3 Mio. Euro steigern, allerdings gegenüber einem sehr starken Vorjahr mit einem Umsatzplus von 88,3 %. Zudem wurde auch der angepeilte Rekordgewinn von 5,3 Mio. Euro nach [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

Nachrichten zu CEOTRONICS AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu CEOTRONICS AG

DatumRatingAnalyst
03.06.2026CEOTRONICS KaufenBankM AG
03.02.2026CEOTRONICS KaufenBankM AG
19.12.2025CEOTRONICS KaufenBankM AG
10.12.2025CEOTRONICS KaufenBankM AG
29.09.2025CeoTronics KaufenBankM - Repräsentanz der biw AG
DatumRatingAnalyst
03.06.2026CEOTRONICS KaufenBankM AG
03.02.2026CEOTRONICS KaufenBankM AG
19.12.2025CEOTRONICS KaufenBankM AG
10.12.2025CEOTRONICS KaufenBankM AG
29.09.2025CeoTronics KaufenBankM - Repräsentanz der biw AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2009CeoTronics derzeit HaltepositionEuro am Sonntag
23.01.2007CeoTronics holdneue märkte
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CEOTRONICS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen