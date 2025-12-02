DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,29 +0,5%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.570 -0,2%Euro 1,1639 +0,1%Öl 62,09 -0,1%Gold 4.207 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
TSMC-Aktie zieht an: Umsatz dank KI-Nachfrage gesteigert TSMC-Aktie zieht an: Umsatz dank KI-Nachfrage gesteigert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CEOTRONICS Aktie

Kaufen
Verkaufen
CEOTRONICS Aktien-Sparplan
13,65 EUR -0,05 EUR -0,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 108,93 Mio. EUR

KGV 24,24 Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 540740

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005407407

BankM AG

CEOTRONICS Kaufen

06:50 Uhr
CEOTRONICS Kaufen
Aktie in diesem Artikel
CEOTRONICS AG
13,65 EUR -0,05 EUR -0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Daniel Grossjohann und Roger Becker von der BankM habe die CEOTRONICS AG im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres den Umsatz deutlich gesteigert. Weiteres Wachstum verspricht nicht zuletzt die Aussicht auf einen Großauftrag der Bundeswehr, weswegen die Analysten ihr positives Votum bestätigen.

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) habe jüngst die vorläufigen H1-Zahlen vermeldet und darin von einem Umsatzwachstum um 61,5 Prozent auf 34,2 Mio. Euro berichtet. Darin noch nicht enthalten sei das dritte Los des SMG (Sprechsätze mit Gehörschutz)-Großauftrags, denn dieses sei erst am 03.12.2025 durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages freigegeben worden. Die finale Beauftragung durch die Bundeswehr sei noch nicht erfolgt, auch zur Größenordnung des Auftrags gebe es keine offiziellen Angaben, während üblicherweise gut informierte Kreise (hartpunkt.de) von 50k Einheiten berichten würden (was über vorangegangenen Losgrößen liegen würde).

Europäische Rüstungstitel seien jüngst etwas unter Druck geraten, was sich in der leicht gesunkenen Peer-Bewertung von CEOTRONICS AG widerspiegele, so BankM. Mit einem 2025/26er EV/Umsatz-Verhältnis von 2,0 sei CEOTRONICS für ein Unternehmen mit hohem Rüstungsanteil aber weiterhin günstig. 

Die Gleichgewichtung der aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse von BankM resultiere in einem Fairen Wert von 17,66 Euro (zuvor: 18,24 Euro), das Rating „Kaufen“ werde bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.12.2025, 6:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der BankM AG am 08.12.2025 um 10:45 Uhr fertiggestellt und am 08.12.2025 erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/12/CEOTRONICS_20251208_Kurzanalyse-SMCpoweredbyBankM.pdf
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CEOTRONICS Kaufen

Unternehmen:
CEOTRONICS AG		 Analyst:
BankM AG		 Kursziel:
17,66 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
14,20 €		 Abst. Kursziel*:
24,37%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
13,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,38%
Analyst Name:
Daniel GroÃŸjohann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEOTRONICS AG

06:50 CEOTRONICS Kaufen BankM AG
29.09.25 CEOTRONICS Kaufen BankM - Repräsentanz der biw AG
27.04.10 CEOTRONICS kaufen Der Aktionär
19.01.09 CEOTRONICS halten Euro am Sonntag
20.08.08 CEOTRONICS kaufen Der Aktionär
mehr Analysen

Nachrichten zu CEOTRONICS AG

StockXperts CEOTRONICS AG: Ein günstiger Rüstungstitel CEOTRONICS AG: Ein günstiger Rüstungstitel
Aktien-Global CEOTRONICS AG: Ein günstiger Rüstungstitel
EQS Group EQS-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 01.12.2025, 14:26 Uhr CET/CEST - Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des Geschäftshalbjahres 2025/2026 (30. November 2025)
EQS Group EQS-News: Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des Geschäftshalbjahres 2025/2026 (30. November 2025)
StockXperts Ceotronics: Prognose übertroffen
Aktien-Global Ceotronics: Prognose übertroffen
EQS Group EQS-News: Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2024/2025
wikifolio Wochenschwerpunkt - „Überfällig, der kleine Bruder glänzt!"
StockXperts Ceotronics: Rüstungsaufträge beflügeln
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 01/12/2025, 14:26 CET/CEST - Turnover and order backlog development at the end of the 2025/2026 fiscal half-year (November 30, 2025)
EQS Group EQS-News: Turnover and order backlog development at the end of the 2025/2026 fiscal half-year (November 30, 2025)
RSS Feed
CEOTRONICS AG zu myNews hinzufügen