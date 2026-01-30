Portfolio-Update: Ceotronics - Starker Auftragseingang
Ceotronics, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat im Januar zwischenzeitlich sehr stark performt. Fundamentale Unterstützung hat der Kurs dabei durch die Auftragslage erhalten.
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Erfreuliche Wende bei unserem Depotwert Ceotronics. Musste man bei Bekanntgabe der vorläufigen Halbjahreszahlen 2025/26 noch Sorge haben, dass das weitere Wachstum angesichts eines Rückgangs des Auftragseingangs um 33,4 % auf 13,8 Mio. Euro verebbt, stellt sich die Lage mit Vorlage des finalen Halbjahresberichts völlig anders dar. [...]
