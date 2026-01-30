DAX24.607 +0,5%Est505.963 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 +3,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.425 +5,7%Euro1,1794 +0,1%Öl67,19 -0,2%Gold4.910 +2,8%
Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Ceotronics - Starker Auftragseingang

06.02.26 13:46 Uhr

Portfolio-Update: Ceotronics - Starker Auftragseingang

Ceotronics, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat im Januar zwischenzeitlich sehr stark performt. Fundamentale Unterstützung hat der Kurs dabei durch die Auftragslage erhalten.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Erfreuliche Wende bei unserem Depotwert Ceotronics. Musste man bei Bekanntgabe der vorläufigen Halbjahreszahlen 2025/26 noch Sorge haben, dass das weitere Wachstum angesichts eines Rückgangs des Auftragseingangs um 33,4 % auf 13,8 Mio. Euro verebbt, stellt sich die Lage mit Vorlage des finalen Halbjahresberichts völlig anders dar. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

