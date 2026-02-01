DAX24.606 +0,5%Est505.964 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 +5,4%Nas22.808 +1,2%Bitcoin57.530 +7,7%Euro1,1823 +0,3%Öl67,51 +0,3%Gold4.928 +3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street startet etwas höher -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
PayPal-Aktie erholt sich trotz Crossfire: Ex-Insider attackiert Konzernstrategie PayPal-Aktie erholt sich trotz Crossfire: Ex-Insider attackiert Konzernstrategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Irans Außenminister: 'Es war ein guter Anfang'

06.02.26 15:30 Uhr

MASKAT/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat sich nach einer ersten Verhandlungsrunde im Konflikt mit den USA leicht optimistisch gezeigt. "Es war ein guter Anfang", sagte Außenminister Abbas Araghtschi nach den indirekten Verhandlungen unter Vermittlung des Gastgebers Oman dem Staatsfernsehen. "Wir sind dabei, Misstrauen abzubauen", fügte der Minister in der omanischen Hauptstadt Maskat hinzu.

Wer­bung

Auf eine Frage des Moderators, ob und wann die Gespräche fortgesetzt werden, legte sich Araghtschi nicht fest. Beide Regierungsdelegationen kehren nach seinen Worten zunächst zu Beratungen in ihre Hauptstädte zurück. Außenamtssprecher Ismail Baghai schrieb auf der Plattform X, die Entscheidung über weitere Verhandlungsrunden werde "in Abstimmung mit den jeweiligen Hauptstädten" entschieden.

Bei den Gesprächen ging es aus iranischer Sicht um das umstrittene Atomprogramm und eine mögliche Lockerung von Sanktionen. Die USA drängen hingegen darauf, dass auch Irans Raketenprogramm sowie die Unterstützung von Irans Verbündeten wie der Hamas, der Hisbollah-Miliz im Libanon und der Huthi im Jemen Themen sein müssen.

Die Gespräche gelten als heikel. Die USA haben ihre Militärpräsenz in der Golfregion massiv verstärkt - auch zum Schutz eigener Stützpunkte sowie von Verbündeten vor möglichen Angriffen aus dem Iran. US-Präsident Donald Trump hat bereits mit einem härteren Militärschlag als bei den Angriffen auf die iranischen Atomanlagen im Juni 2025 gedroht./arb/DP/stw