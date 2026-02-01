DAX24.484 ±-0,0%Est505.926 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 +0,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.991 +3,0%Euro1,1788 ±0,0%Öl68,18 +1,3%Gold4.874 +2,0%
Amazon steigert Gewinn und Umsatz - deutlich höhere Investitionen -- Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Aktien von Morningstar, FactSet und Co. tiefrot: OpenAI-Rivale Anthropic greift Finanzanalyse-Firmen an

06.02.26 07:34 Uhr
Aktien von Morningstar, FactSet und Co. an NASAQ und NYSE tiefrot: Finanzanalyse-Firmen zittern vor neuer Funktion von OpenAI-Rivale Anthropic | finanzen.net

Im Wettlauf der KI-Entwickler weitet der OpenAI-Rivale Anthropic die Fähigkeiten seiner Software Claude auf mehr Bereiche aus.

Mit der neuen Version Opus 4.6 soll Claude unter anderem auch Aufgaben der Finanzanalyse übernehmen können. Dafür werte Claude etwa Unternehmensdaten, Pflichtmitteilungen und Marktinformationen aus, wie Anthropic erläuterte.

Wer­bung

Aktien von Finanzanalyse-Firmen verbuchten nach Vorstellung der neuen KI-Software zum Teil deutliche Kursverluste. So gaben Aktien von FactSet im Donnerstagshandel an der NYSE um 7,21 Prozent auf 209,18 US-Dollar nach, konnten sich nachbörslich aber wieder um 5,17 Prozent auf 220,00 US-Dollar erholen. Papiere von Thompson Reuters fielen daneben im regulären Handel an der NASDAQ um 5,61 Prozent auf 88,31 US-Dollar und zeigten sich nachbörslich um weitere 0,20 Prozent tiefer bei 88,13 US-Dollar. Morningstar-Aktien verloren am Donnerstag an der NASDAQ 6,24 Prozent auf 169,26 US-Dollar und setzten die Verluste nachbörslich mit einem Minus von 0,22 Prozent auf 168,88 US-Dollar fort.

Vergangene Woche hatte Anthropic mit einem Angebot für juristische Dienstleistungen bereits ein Kursrutsch bei Spezialisten für klassische Software in dem Bereich ausgelöst.

Aufspüren von Software-Schwachstellen

Claude Opus 4.6 ist laut Anthropic auch besser darin, Sicherheitslücken in Software zu finden. So habe die KI mehr als 500 bisher nicht bekannte schwerwiegende Schwachstellen in Sammlungen von Open-Source-Programmen entdeckt, hieß es. Anthropic hatte zuvor allerdings auch davor gewarnt, dass Online-Angreifer ebenfalls auf Künstliche Intelligenz für ihre Attacken setzen.

Wer­bung

Der ChatGPT-Erfinder OpenAI veröffentlichte unterdessen fast zur gleichen Zeit eine verbesserte Version seiner KI-Software zum Programmieren. GPT-5.3-Codex sei auch das erste Modell, das maßgeblich an seiner eigenen Entwicklung beteiligt gewesen sei, hieß es.

KI-Rivalität

OpenAI und Anthropic wetteifern darum, ihre Software mit Künstlicher Intelligenz in Unternehmen und Behörden unterzubringen. Aktuell setzt die Branche auf sogenannte KI-Agenten, die eigenständig mehrstufige Aufgaben erledigen können. Bisher veränderte KI vor allem das Programmieren von Software. Früher mussten Menschen den Software-Code weitgehend selbst schreiben. Inzwischen wird dieser zu großen Teilen von KI erstellt und von den Mitarbeitern geprüft.

/so/DP/zb

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

