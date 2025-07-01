DAX24.480 ±-0,0%Est505.929 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 +0,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.991 +3,0%Euro1,1788 ±0,0%Öl68,24 +1,4%Gold4.868 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - deutlich höhere Investitionen -- Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Überwiegend schwach - Japanische Aktien gefragt

06.02.26 09:07 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag zumeist weiter nachgegeben. Damit knüpften sie an die Vortagesverluste an. Belastend wirkten sich die deutlichen nachbörslichen Verluste von Amazon aus.

Wer­bung

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 0,81 Prozent auf 54.253,68 Punkte zu. Er entzog sich damit der Abwärtsentwicklung der anderen Börsen und lag auf Wochensicht leicht im Plus. Zu der Erholung trugen die Gewinne der Toyota (Toyota Motor)-Aktie bei. Der weltgrößte Autobauer hatte seinen Gewinnausblick angehoben. Zugleich macht der VW (Volkswagen (VW) vz)-Rivale den bisherigen Finanzvorstand Kenta Kon ab April zum Unternehmenschef.

In Südkorea setze sich unterdessen die Korrektur vom Vortag fort, wobei sich die Kurse im Handelsverlauf etwas stabilisierten. Auch am australischen Markt ging es nach unten. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verlor zwei Prozent auf 8.708,83 Punkte.

An den chinesischen Märkten war ebenfalls Zurückhaltung angesagt. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,57 Prozent auf 4.643,60 Zähler, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gab zuletzt ein Prozent nach. Im Wochenvergleich lag der Hang-Seng damit im Minus./mf/jha/