Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen
Der Internetkonzern Amazon hat am Donnerstag seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im jüngsten Quartal und dem Gesamtjahr berichtet.
Werte in diesem Artikel
Im vierten Geschäftsquartal 2025 gelang dem Internetriesen Amazon ein Gewinnplus. Das Ergebnis je Aktie stieg von 1,86 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,95 US-Dollar. Damit verdiente der US-Handelsgigant weniger, als Analysten zuvor erwartet hatten: Ihre Schätzungen für das EPS hatten bei 1,97 US-Dollar gelegen.
Daneben ging es für den Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel von 187,79 Milliarden US-Dollar auf 213,3 Milliarden US-Dollar nach oben, bei Analystenschätzungen von 211,44 Milliarden US-Dollar.
Mehr Investitionen geplant
Für das laufende Geschäftsjahr peilt das Unternehmen Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar an - das ist deutlich mehr als erwartet worden war (146,11 Milliarden Dollar). Die starke Nachfrage und Chancen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Chips, Robotik und Satelliten seien der Grund für die höheren Ausgaben.
Die Amazon-Aktie reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Abschlag von 8,83 Prozent auf 204,16 US-Dollar. Damit wird das Unternehmen insbesondere für die hohen geplanten Investitionen abgestraft.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amazon News
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com