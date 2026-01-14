Zahlen im Blick

Der Internetkonzern Amazon hat am Donnerstag seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im jüngsten Quartal und dem Gesamtjahr berichtet.

Im vierten Geschäftsquartal 2025 gelang dem Internetriesen Amazon ein Gewinnplus. Das Ergebnis je Aktie stieg von 1,86 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,95 US-Dollar. Damit verdiente der US-Handelsgigant weniger, als Analysten zuvor erwartet hatten: Ihre Schätzungen für das EPS hatten bei 1,97 US-Dollar gelegen.

Daneben ging es für den Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel von 187,79 Milliarden US-Dollar auf 213,3 Milliarden US-Dollar nach oben, bei Analystenschätzungen von 211,44 Milliarden US-Dollar.

Mehr Investitionen geplant

Für das laufende Geschäftsjahr peilt das Unternehmen Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar an - das ist deutlich mehr als erwartet worden war (146,11 Milliarden Dollar). Die starke Nachfrage und Chancen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Chips, Robotik und Satelliten seien der Grund für die höheren Ausgaben.

Die Amazon-Aktie reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Abschlag von 8,83 Prozent auf 204,16 US-Dollar. Damit wird das Unternehmen insbesondere für die hohen geplanten Investitionen abgestraft.

Redaktion finanzen.net