Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Bitcoin unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptowährungen unter Druck: Das belastet den Markt Bitcoin unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptowährungen unter Druck: Das belastet den Markt
Der lachende Dritte im Handelskrieg: Wie ACM Research von Chinas Chip-Notstand profitiert Der lachende Dritte im Handelskrieg: Wie ACM Research von Chinas Chip-Notstand profitiert
Davos

Amazon-Aktie etwas höher: Zölle lassen US-Preise laut Jassy allmählich steigen

21.01.26 10:03 Uhr
NASDAQ-Aktie Amazon steigt leicht: Andy Jassy steigende Preise durch US-Zölle | finanzen.net

Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trumps lässt Amazon-Chef Andy Jassy zufolge die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten allmählich steigen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
197,18 EUR 0,30 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der weltgrößte Online-Händler und die auf der Plattform aktiven Händler hätten im vergangenen Jahr zwar erhebliche Warenbestände aufgebaut, bevor die Zölle in Kraft traten, sagte Jassy dem TV-Sender CNBC beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Diese Reserven seien jedoch im Herbst ausgegangen. Damit "kriechen" die Zölle nun auch in die Preise einiger Waren, wie er es formulierte.

Zugleich gingen einzelne Händler auf unterschiedliche Weise mit den Folgen der Zölle um, schränkte Jassy ein. Einige reichten sie in Form höherer Preise an die Verbraucher weiter, andere schluckten die Zusatzkosten selbst, um die Nachfrage nach ihren Produkten anzukurbeln.

Amazon selbst versuche stets, die Preise so niedrig wie möglich zu halten. Allerdings seien im Einzelhandelsgeschäft mit den traditionell niedrigen Margen die Optionen "nicht endlos", sagte der Amazon-Chef. "Wenn bei den Leuten die Kosten um zehn Prozent steigen, gibt es nicht viele Stellen, an denen man das auffangen kann."

Trumps Regierung hatte Warnungen von Wirtschaftsexperten, dass letztlich US-Verbraucher die Kosten der Zölle tragen würden, stets zurückgewiesen. Der Präsident und seine Minister behaupten immer wieder, es gebe keine zusätzliche Inflation durch die Abgaben. Vielmehr machten die Zölle die USA reich und förderten Investitionen in die Produktion im Land, heißt es aus dem Weißen Haus.

Dagegen kamen Forscher des in Kiel ansässigen Instituts für Weltwirtschaft in einer diese Woche veröffentlichten Studie zu dem Schluss, dass die Zölle nicht die ausländischen Exporteure, sondern die amerikanische Wirtschaft selbst belasteten. Nur etwa 4 Prozent der Zolllast trügen ausländische Lieferanten, während 96 Prozent auf US-Käufer abgewälzt würden, hieß es auf Basis von über 25 Millionen Lieferdatensätzen mit einem Gesamtwert von fast vier Billionen US-Dollar (3,44 Billionen Euro).

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Amazon-Aktie zeitweise 0,43 Prozent höher bei 232,00 US-Dollar.

/so/DP/zb

DAVOS (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com

