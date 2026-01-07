Medienbericht

Die Papiere von QIAGEN sind zum Börsenschluss am Dienstag nach oben geschnellt. Diese Bewegung setzen sie im offiziellen Handel am Mittwoch fort.

Mit der Schlussauktion auf XETRA stiegen die QIAGEN-Papiere schlussendlich um 12,37 Prozent auf 44,11 Euro und waren damit im schwachen DAX der Tagessieger.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, prüft der Labordienstleister und Diagnostikspezialist strategische Option, welche auch einen möglichen Verkauf beinhalteten.

QIAGEN-Anleger schwelgen weiter in Übernahmefantasie

Die am Vortag aufgeflammte Übernahmefantasie bei QIAGEN bleibt auch am Mittwoch im Handel spürbar. Auf XETRA stehen die Anteilsscheine zeitweise 3,98 Prozent höher bei 45,87 Euro.

Das Interesse geht einher mit dem anstehenden Abschied von Konzernchef Thierry Bernard, der laut Insidern der Weg für eine Übernahme frei machen könnte. Mit dem fortgesetzten Kurssprung steuert der Kurs auf ein Hoch seit etwa einem Jahr zu: Im Januar 2025 wurden die Aktien mit 47,36 Euro letztmals noch etwas höher gehandelt.

Durch das Ausscheiden von Bernard sei der Zeitpunkt günstig, schrieb der Jefferies-Analyst Tycho Peterson in seinem ersten Kommentar. Er kann sich mehrere Unternehmen mit einem strategischen Interesse vorstellen, nachdem es ein solches in den vergangenen Jahren schon mehrfach gegeben habe. 2020 war eine Übernahme durch den US-Konzern Thermo Fisher Scientific mangels Unterstützung durch die Aktionäre geplatzt.

Peterson sieht im Falle einer Übernahme noch Luft nach oben. Er bezeichnet das Portfolio von QIAGEN am Mittwoch als "hochgradig differenziert" und potenziell geeignet, um einen Übernahmepreis von rund 60 US-Dollar je Aktie zu rechtfertigen. Umgerechnet in Euro wären dies gut 51 Euro.

