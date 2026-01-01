DAX24.569 -0,5%Est505.861 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.172 +1,1%Euro1,1706 -0,2%Öl64,27 +0,4%Gold4.862 +2,1%
EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 26 Millionen zu

21.01.26 10:55 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 26 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten vier Banken eine Summe von 79 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,89) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 04:55 ET (09:55 GMT)