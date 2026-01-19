DAX24.521 -0,7%Est505.857 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.212 +1,2%Euro1,1714 -0,1%Öl64,82 +1,3%Gold4.865 +2,1%
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt mittags nach

21.01.26 12:26 Uhr
Der LUS-DAX verliert am Mittag an Boden.

Am Mittwoch verliert der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA 0,28 Prozent auf 24.515,00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24.704,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24.504,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Wert von 24.288,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.323,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 21.01.2025, bei 21.133,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 0,208 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.509,50 Punkten. Bei 24.447,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Henkel vz (+ 2,36 Prozent auf 71,86 EUR), QIAGEN (+ 1,97 Prozent auf 44,98 EUR), BASF (+ 1,65 Prozent auf 44,34 EUR), Daimler Truck (+ 1,65 Prozent auf 40,66 EUR) und Beiersdorf (+ 1,03 Prozent auf 98,24 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 211,80 EUR), Siemens Energy (-1,62 Prozent auf 130,55 EUR), Deutsche Bank (-1,53 Prozent auf 31,91 EUR), Bayer (-1,41 Prozent auf 42,31 EUR) und Commerzbank (-1,39 Prozent auf 33,94 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2.324.225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 223,118 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,22 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026Bayer NeutralUBS AG
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

