Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 131,58 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er sehe kaum ein Risiko, dass die europäischen Telekomwerte wieder "unter das Radar" geraten, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte räumte jedoch ein, dass der Sektor Schwierigkeiten haben könnte, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, wenn sich die Weltlage ? wirtschaftlich und geopolitisch ? verbessert./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,69 €
|Abst. Kursziel*:
57,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,08%
|
Analyst Name:
Robert Grindle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|15:26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
