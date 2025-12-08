DAX 24.329 +0,8%ESt50 5.765 +1,0%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.405 -1,1%Bitcoin 76.498 -2,7%Euro 1,1750 +0,5%Öl 61,03 -2,4%Gold 4.254 +0,6%
Deutsche Telekom Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er sehe kaum ein Risiko, dass die europäischen Telekomwerte wieder "unter das Radar" geraten, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte räumte jedoch ein, dass der Sektor Schwierigkeiten haben könnte, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, wenn sich die Weltlage ? wirtschaftlich und geopolitisch ? verbessert./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,69 €		 Abst. Kursziel*:
57,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,08%
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

15:26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11:41 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
28.11.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
14.11.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
